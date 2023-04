Des investissements majeurs à la ferme Tournevent

Un nouveau bâtiment sera construit et des lignes de production seront implantées.

Copropriétaire de l’entreprise spécialisée dans la production des grains et de l’huile biologique, Guillaume Dallaire explique que ce virage était rendu nécessaire pour accroître la production et faciliter le travail de la dizaine d’employés de la ferme.

On s’est rendu compte que quand on fait de l’embouteillage, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de main-d’œuvre. C’est une tâche assez pénible , a-t-il fait valoir, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Déjà, l’entreprise possède des équipements semi-automatisés. Des stratégies ont été développées au fil des ans, mais le virage mécanique était inévitable.

Les propriétaires de la ferme Tournevent investissent 3 millions de dollars pour implanter des équipements automatisés. Photo : Radio-Canada

Il faut dire qu’il y a certains postes de travail, quand on est en mode semi-automatisé ou manuel, où l’ergonomie n’est pas là , note Guillaume Dallaire. Il ajoute que la pénurie de main-d’œuvre a aussi pesé dans la balance le moment venu de décider d’investir.

L’aide mécanique et technologique est nécessaire pour aller de l’avant, croit Guillaume Dallaire, dont l’entreprise emploie des travailleurs étrangers.

Un défi important

L’entreprise a dû faire appel à des spécialistes qui aideront la ferme à intégrer ces nouvelles technologies.

« Quand on parle de machines automatisées, c’est plus gros. Ça nous a forcés à installer un espace de travail plus grand. L’entreposage doit aussi être conséquent donc on ajoute aussi des espaces. » — Une citation de Guillaume Dallaire, copropriétaire, Ferme Tournevent

Guillaume Dallaire identifie la poursuite de la croissance des ventes comme le principal défi qui attend la ferme Tournevent. Des effectifs seront ajoutés pour faire mousser les produits issus des terres hébertvilloises.

La ferme prendra part à la journée portes ouvertes de l’Union des producteurs agricoles (UPA) le 10 septembre prochain. Le copropriétaire espère que les travaux seront suffisamment avancés pour les faire découvrir aux visiteurs.

Un projet d’économusée sur la production d’huile à la ferme figure aussi dans les cartons de Tournevent.

Avec Frédéric Tremblay