Royer cherche où implanter sa troisième usine et espère pouvoir rester dans la région

Royer, qui fabrique des bottes et des souliers de travail, a récemment acquis de la machinerie de l'entreprise Rallye à Montréal.

Le tout doit être déménagé rapidement.

Le président-directeur général de Royer, Simon La Rochelle, assure que des discussions sont en cours avec Sherbrooke Innopole qui tente d'aider l'entreprise du mieux qu'elle peut.

Elle cherche à nous appuyer comme elle appuie tous les manufacturiers de la région, mais le parc industriel régional est plein, tous les terrains ont été vendus. Ils sont en train de terminer le développement des bâtiments. Ça fait en sorte que la disponibilité est limitée avec les choses qui sont sous leur responsabilité. Il y a beaucoup de participation et de proactivité pour que notre projet se réalise localement, mais on rencontre certaines difficultés , précise l'homme d'affaires.

En 2019, l'entreprise inaugurait une nouvelle usine située sur la rue Robert-Boyd, dans le parc industriel à Sherbrooke.

Notre bâtiment occupe déjà une très bonne proportion du terrain. Il faut savoir aussi que les bâtiments industriels leur mission première c'est de fabriquer des produits, mais c'est aussi des milieux de vie. Ce sont des endroits où toutes nos équipes travaillent, en marketing, en communications, en développement de produits. Ce sont des milieux de vie que l'on veut agréables avec un peu de gazon, des espaces extérieurs, pas seulement des stationnements et des bâtisses. C'est pour ça que l'on est limité finalement avec la dimension des terrains et ce que l'on peut y faire.

Pour le moment, l'entreprise cherche un endroit où s'installer temporairement. La superficie nécessaire se situe entre 30 000 à 50 000 pieds carrés.

On dit temporaire parce qu'il faut bouger rapidement et on veut redémarrer dès que possible. Notre défi est plutôt à moyen terme de trouver un site où on sera installé de façon permanente et où on va pouvoir opérer pendant plusieurs années , précise Simon La Rochelle.

Ce dernier assure que les bâtiments disponibles ailleurs dans les autres secteurs de la ville ne répondent pas aux besoins de son entreprise.

Royer, qui possède aussi une usine à Lac-Drolet, près de Lac-Mégantic, devra savoir d'ici un an où sera implanté sa troisième usine.

On a un ADN très fort en Estrie. Ça fait tout près de 90 ans que l'on fait des affaires en Estrie. Naturellement, on aime travailler chez nous et s'assurer que l'on a des retombées dans notre communauté. C'est sûr qu'une entreprise, ça doit avancer. Quand on rencontre des contraintes, on est à la recherche de solutions. Quand la solution n'est pas locale, il faut penser aller plus loin.

La région de la Montérégie est notamment dans la mire de l'entrepreneur.