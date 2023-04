Une taxe sur l’alcool moins élevée ne réglera pas tout, selon des producteurs d’Ottawa

Certains producteurs de vin, de spiritueux et de bière d'Ottawa se réjouissent que le gouvernement fédéral ait plafonné à 2 % l'augmentation de la taxe d'accise sur l'alcool. Mais ils ajoutent que cela ne les aidera guère à faire face aux autres coûts liés à l'exploitation de leur entreprise.

Il semble que les microbrasseries et les petites entreprises en général soient touchées coup sur coup , regrette Rob McIsaac, copropriétaire de la microbrasserie Beyond the Pale, à Ottawa.

Dans son budget, la semaine dernière, le gouvernement fédéral a temporairement plafonné l'ajustement à l'inflation des droits d'accise sur tous les produits alcoolisés à 2 % pendant un an, à compter du 1er avril.

La taxe d'accise est liée à l'inflation depuis 2017, mais les taux d'inflation élevés de l'année dernière auraient poussé l'augmentation de la taxe de cette année à 6,3 % - un niveau historique.

Le propriétaire de la microbrasserie d'Ottawa Beyond the Pale, Rob McIsaac, se réjouit de l'arrivée de la saison des terrasses après un hiver difficile, marqué par l'inflation et des bénéfices limités. Photo : Radio-Canada / Rachelle Elsiufi

M. McIsaac explique toutefois que cette taxe n'est qu'une partie de l'augmentation des coûts qui affecte les entreprises comme la sienne. Les ingrédients de brassage tels que les grains et les granulés de houblon ont également augmenté, tout comme les coûts de transport.

Sa microbrasserie a récemment augmenté certains de ses prix pour la première fois en sept ans, d'environ 6 %. Pourtant, cela ne couvrira pas l'augmentation des coûts, estime M. McIsaac. Et dans un marché aussi concurrentiel que celui de la bière, les prix ne peuvent pas être augmentés beaucoup plus.

Le secteur de la bière est difficile, même dans les meilleures périodes , dit-il. Il attend donc avec impatience la saison des terrasses, plus achalandée habituellement.

L'augmentation du salaire minimum est également un facteur

Selon Adam Brierley, propriétaire de la microdistillerie Ogham Craft Spirits, les coûts ont été terriblement élevés dans le secteur ces dernières années.

Tout, depuis les matières premières de distillation comme les céréales, les pommes et les pommes de terre, jusqu'aux bouteilles, aux étiquettes et aux bouchons, a grimpé en flèche, dit-il.

L'augmentation du coût de la main-d'œuvre - le salaire minimum en Ontario devant passer à 16,55 dollars de l'heure le 1er octobre - entre également en ligne de compte, ajoute M. Brierley.

C'est quelque chose dont l'économie a grand besoin depuis un certain temps, mais c'est un facteur qui contribue à l'augmentation du coût des marchandises , estime-t-il.

Le plus souvent, les producteurs d'alcool choisiront d'assumer eux-mêmes ces coûts, pense M. Brierley, afin de conserver leurs clients.

Nous avons besoin de notre clientèle. Parfois, il suffit d'augmenter le prix de la bouteille d'un ou deux dollars pour que les gens décident d'acheter un autre produit plus abordable , partage-t-il.

Pour l'instant, M. Brierley indique que les prix des produits déjà en rayon dans sa distillerie de Kanata resteront inchangés. Les prochaines productions risquent toutefois d’augmenter d'au moins deux dollars.

C'est malheureux, car je pense que beaucoup de clients vont considérer qu'il s'agit d'une conséquence de la hausse des taxes, alors qu’en fait, c’est le résultat de choses qui s'accumulent depuis un certain temps et, malheureusement, si ce n'est pas aujourd'hui [qu'on augmente], ce sera demain.

À lire aussi : Dix mesures budgétaires qui vous toucheront en 2023-2024

Des changements fiscaux à l'ordre du jour

La présidente de l'Association canadienne des brasseurs artisanaux, Blair Berdusco, se réjouit que la hausse de la taxe d'accise ne représente qu'un tiers de ce qu'elle devait être cette année.

Mais elle souhaiterait des changements à ce système. Elle voudrait que la taxe soit basée sur la quantité produite par une entreprise, plutôt que sur l'inflation.

C'est beaucoup plus prévisible et cela permet de mieux prévoir la croissance de l'entreprise , explique-t-elle.

Le fait de ne pas indexer la taxe sur l'inflation aiderait également les microbrasseries à se développer, en leur permettant d'embaucher du personnel ou de développer de nouveaux produits.

Je pense qu'il faut que tous les niveaux de gouvernement soient attentifs au fait que l'inflation affecte réellement ces petites entreprises.