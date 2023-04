Le premier ministre Justin Trudeau se rend en Abitibi-Témiscamingue

Une visite d’une épicerie et une annonce en lien avec des mesures prises dans le budget 2023 sont prévues.

En après-midi à La Corne, Justin Trudeau doit participer à une discussion publique avec des employés de l’entreprise Sayona, propriétaire du complexe Lithium Amérique du Nord.

Il y a une énorme opportunité pour le Canada d’être présent dans le grand marché international pour les ressources faites de façon responsable, de façon environnementale et à ce niveau-là, c’est une région [l’Abitibi-Témiscamingue] bien importante pour le Québec et pour le Canada , a-t-il indiqué à l’émission Des matins en or.

Tout juste avant de prendre l'avion en direction de l'Abitibi-Témiscamingue, Justin Trudeau a aussi souligné que le transport aérien est une priorité pour son gouvernement.