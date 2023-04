Justin Trudeau défend son budget déficitaire à l’émission Tout le monde en parle

Face aux critiques qui l’accusent de creuser le déficit du Canada, Justin Trudeau a assuré que les mesures budgétaires ciblées annoncées en début de semaine étaient en fait des investissements pour l'avenir et que le Canada disposait de la position économique la plus enviable des pays du G7.

Invité à l’émission Tout le monde en parle dimanche, le premier ministre a su écarter sans trop de problèmes les questions de l’animateur Guy A. Lepage et de son coanimateur d’un soir MC Gilles.

Lorsque ce dernier a présenté 1040 $ en billets de 20 $ pour symboliser la valeur du déficit budgétaire annuel par habitant, M. Trudeau lui a répondu du tac au tac : Si cet argent tu le dépenses pour t’acheter une belle télévision et que tu t’endettes pour ça, tu vas devoir la repayer. Mais si à la place tu l’investis dans l’éducation de tes enfants ou pour financer un ajout à ta maison, tu es en train d’augmenter sa valeur et tes opportunités pour l’avenir.

« C’est pas juste une question de regarder la dette, c'est une question de regarder dans quoi on investit. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre a assuré que les mesures budgétaires annoncées mardi, notamment l’aide au panier d’épicerie ou les investissements pour décarboner l’économie, étaient ciblées et qu'elles n’alimenteraient donc pas l’inflation en plus d'être bénéfiques en matière d’emploi et de croissance.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau Photo : A. Media / Karine Dufour

Le Canada a la meilleure situation fiscale de tous les pays du G7, on a le plus bas déficit de tous les pays du G7, on a le plus bas ratio de dette sur le produit intérieur brut.

Bien que le Canada fasse bonne figure avec une cote AAA, c'est plutôt l’Allemagne qui est la championne dans ce domaine, loin devant le Canada, si l’on se fie aux dernières données de l’OCDE  (Nouvelle fenêtre) disponibles. Le Canada figure en première position du G7 uniquement si l'on prend en compte l'endettement des provinces qui améliorent le score du pays.

Le premier ministre a aussi dû défendre les sommes prévues pour le futur Régime canadien de soins dentaires qui coûtera finalement 13 milliards de dollars sur 5 ans, soit près du double de ce qui était budgété l’année dernière. C’est ce programme qui fait que le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau reçoit l’appui du NPD jusqu’en 2025.

« Veux-tu vraiment vivre dans un pays où l’on peut deviner c’était quoi le salaire de tes parents à la qualité de ton sourire? » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Jusqu’ici, le programme touche essentiellement les jeunes enfants vivant dans des familles gagnant moins de 90 000 $, mais il sera ensuite étendu aux adolescents et aux personnes en situation de handicap et aux aînés.

Par la suite, le premier ministre du Canada a rappelé qu’il serait là aussi longtemps que nécessaire pour soutenir l’Ukraine. Il a aussi martelé que tous les mécanismes sont en place pour s’assurer de regarder de façon non partisane la meilleure réponse à apporter face aux risques d’ingérence étrangère sur les élections. Et il a assuré qu’il serait candidat à sa succession aux prochaines élections.