Des spectacles de drag queens se sont déroulés dans 40 lieux à Calgary

Plus de 40 lieux ont accueilli des spectacles de drag queens, samedi à Calgary, en solidarité avec la communauté queer. Drag on Ice, programmé le 10 février, mais qui avait été reporté pour des questions de sécurité, a finalement eu lieu.

Cela montre simplement que même s'il y a des opposants qui ont de la voix, ils sont une minorité. Surtout quand vous êtes en ligne, leurs voix semblent omniprésentes , a déclaré Karla Marx, une drag queen et l'une des organisatrices du spectacle sur glace. Ensuite, vous venez à un événement [en personne] et vous voyez [...] combien de gens se présentent.

Parmi les lieux qui ont accueilli des événements, il y avait le pub Ship and Anchor, qui affiche une volonté de favoriser un environnement accueillant.

Cela a toujours été un endroit que nous avons essayé de garder sûr et inclusif. Cela ne vaut pas juste pour notre personnel; nos clients réguliers sont des gens que nous traitons comme de la famille. Leur sécurité, leur confort et leur inclusion dans cet environnement sont très importants pour nous , a expliqué Nick Lake, chef d'étage chez Ship and Anchor.

À travers le Canada, au cours des derniers mois, des manifestants se sont rassemblés contre divers événements de drag queens, dont les plus virulents incluent des membres de groupes de droite alternative.

À la suite de manifestations à la bibliothèque Seton, la Ville de Calgary a voté un règlement interdisant toutes les manifestations de type discriminatoires dans un rayon de 100 mètres autour d’une piscine, d’un gymnase, d’une bibliothèque et d’autres bâtiments gérés par la Ville.

La Ville a également mis à jour un règlement sur le harcèlement de rue pour répondre aux préoccupations de la communauté 2SLGBTQ concernant la sécurité. Ces deux règlements doivent être à nouveau discutés plus tard ce mois-ci.

Il y a beaucoup de gens qui souhaitent promouvoir la haine plutôt que l'inclusivité , a déclaré la mairesse Jyoti Gondek. Ce que nous avons à Calgary, [ce sont] les gens de cette ville [qui] disent ne pas être d'accord avec cela, ne pas apprécier cela.

Avec les informations d’Omar Sherif, Terri Trembath et Jade Markus