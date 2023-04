La Saskatchewan sort grandie des championnats nationaux de water-polo, malgré la défaite

Les athlètes de la Saskatchewan ont notamment affronté l'Ontario et l'Alberta.

Lors du match face à Toronto, l’équipe masculine a résisté avant que les joueurs de Toronto ne gagnent la partie 13 à 7 .

L’équipe féminine à essayé de prendre le dessus sur Calgary. Finalement les joueuses albertaines ont remporté le match 7 à 4.

Une défaite douloureuse à encaisser pour l'entraîneur des équipes Team Sask, Cyril Dorgigné, qui a repris les rênes de l’équipe il y a maintenant plus de 10 ans.

Un peu déçu évidemment d’avoir perdu les deux finales , réagit Cyril Dorgigné.

On ne joue jamais une finale pour la perdre, mais une énorme satisfaction et fierté , assure-t-il.

Selon lui, malgré la défaite, les équipes ont défendu de façon remarquable les couleurs de la province lors des compétitions alors que le calendrier de la saison a été difficile.

La saison est très longue on doit se qualifier dans le zone de l’ouest et après les championnats ici étaient assez longs, il y a avait du monde, il y avait les meilleures équipes du pays et d'être en finale, et d'avoir deux équipe en final, si on me l'avait dit en avance, j’aurai signé tout de suite.

Selon Cyril Dorgigné, deux athlètes fransaskois rêvent de représenter le pays aux championnats mondiaux de water-polo : Simone Lapierre et Elias Crichlow.

On a un beau potentiel d'athlètes qui ont des grandes chances de faire l’équipe junior et d’aller au championnat du monde cet été , soutient-il.

La gardienne de buts de Team Sask, Simone Lapierre croit que le championnat lui a permis de se préparer aux futurs rendez-vous.

Je sais maintenant qu’est ce qu'il faut que je fasse, il faut que j’apprenne et que je continue à mieux faire, c’est une chance de pouvoir bien apprendre, pour mieux jouer dans le futur.

Avec les informations de Perrine Pinel