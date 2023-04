Visibilité transgenre : la police de Vancouver recherche des témoins d’affrontements

La police de Vancouver demande l'aide du public après des affrontements qui ont eu lieu lors de la Journée internationale de visibilité transgenre, vendredi. Au parc Grandview, des participants à un rassemblement et des contre-manifestants se sont affrontés, et la police recherche des témoignages pour mieux comprendre ce qu’il s'est passé.

La police a publié des vidéos et des images qui montrent des confrontations entre participants et contre-manifestants. Elle confirme que les images proviennent d’une victime et demande aux personnes qui ont été témoins des incidents de la contacter.

Les enquêteurs pensent qu'il pourrait y avoir d'autres témoins qui n'ont pas parlé à la police, ainsi que des vidéos de spectateurs qui pourraient montrer différentes perspectives sur ce qui s'est passé , indique un communiqué de la police.

Un groupe de personnes a notamment injurié un homme connu sur les médias sociaux qui manifeste activement contre ce qu'il qualifie d'idéologie du genre, et qui affirme que les enfants ne peuvent pas consentir à une transition de genre médicale.

La police de Vancouver a publié des images de ces deux personnes dans l'espoir que davantage de témoins des affrontements lors du rassemblement fournissent des informations. Photo : Fournie par la police de Vancouver

La police de Vancouver estime que 75 à 100 personnes étaient au rassemblement de vendredi, incluant les contre-manifestants, et que deux personnes ont été agressées. Elle n’a pas précisé si elle a effectué des arrestations vendredi dans le parc, alors qu’une dizaine d'agents étaient présents.

Dimanche, le chef adjoint de la police de Vancouver, Howard Chow, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il était consterné par des commentaires ignobles et abusifs que des agents ont reçus sur Twitter à propos du maintien de l'ordre lors du rassemblement.

Avec les informations d’Amélia MachHour et de Chad Pawson