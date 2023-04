Bravoure et plaisir à l’honneur pour l’événement Poules mouillées

Vêtus de costumes colorés et sous un tonnerre d'applaudissements, certains d’entre eux sont presque parvenus à traverser, alors que quelques-uns ont réussi l’exploit.

Peu importe le résultat, l’important pour les skieurs sur place était le plaisir de sauter à l'eau même si celle-ci était glaciale. J'ai aimé les cris, mais pas le froid , raconte fièrement un sauteur. Les conditions ne sont pas superbes parce qu’il fait froid, mais ce n’est jamais plate , assure une autre.

Sur place, le multimédaillé olympique Maxence Parrot agissait comme juge.

« C'est vraiment le fun! Il fait beau soleil. On a une belle grosse piscine devant nous autres avec même la possibilité de faire un petit box. On va juger, moi et mes amis : le meilleur costume, la meilleure descente, le meilleur style et le meilleur crash. » — Une citation de Maxence Parrot, planchiste

Une fin de saison festive

Bromont, montagne d'expériences a organisé ce défi à l'occasion de la fin de la saison qui se terminera le lundi de Pâques.

Ça a été une très bonne saison qui a commencé un peu plus lentement que prévu à cause de la pluie qu’il y a eu durant le temps des Fêtes, mentionne la conseillère en marketing de la montagne, Évelyne Déry. Ensuite, en janvier, on a eu de bonnes fenêtres de froid qui nous ont permis de compléter notre enneigement et les conditions ont été pratiquement parfaites pour le reste de la saison.

D'après le reportage de Jean Arel