Une fresque riche en couleurs pour le ministre Lacombe

Je me suis dit: "Osons". [...] Puis faisons entrer le graffiti dans le cabinet du ministre , souligne Mathieu Lacombe, qui cherchait une œuvre pour orner un mur de grande dimension, dans son bureau ministériel, à Québec.

Défier les conventions, amener de la modernité et insuffler un vent de jeunesse font partie des objectifs poursuivis par le ministre dans le cadre de ce projet de murale.

Puis, qu'on dise aux jeunes qui se reconnaissent peut-être moins dans la culture plus traditionnelle ou dans l'art, je vais dire, plus traditionnel, qu'on leur dise: "Bien! Ce que vous aimez-là, c'est aussi valable. Ça a aussi de la valeur, puis regardez. Maintenant, c'est sur le même pied d'égalité dans notre cabinet" , exprime le ministre de la Culture et des Communications.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'artiste-peintre Yan Pigeon a réalisé une murale de 4 mètres et demi de hauteur par 5 mètres de largeur, dans le bureau du ministre de la Culture et des Communications. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L'artiste Yan Pigeon a joui d'une assez grande liberté pour choisir les éléments qui allaient composer son œuvre. On y voit notamment un fleurdelisé riche en couleurs, deux plumes en référence aux Premières Nations, ainsi qu’un portrait de l’ancien premier ministre du Québec, René Lévesque.

En réalité, explique Yan Pigeon, il désirait avoir un mur de graffitis. Et les graffitis, ce n'est pas évident à concevoir en faisant des croquis. Nous nous sommes rencontrés évidemment pour se lancer quelques idées. Donc, moi, oui! j’ai eu une semi-carte blanche.

L’artiste a réalisé au fil des ans, un bel éventail de murales chez des particuliers, dans des commerces, et même, dans des écoles. Mais ce projet au ministère de la Culture et des Communications le touche particulièrement. Il y voit une évolution des mentalités.

Ça, c’est sûr! Monsieur le ministre me disait justement que lui, il pouvait aller choisir des œuvres dans les banques d'œuvres du musée, et tout ça. Donc, de me laisser la chance de peindre sur le mur directement, c’est sûr que c’est très flatteur et que c’est très avant-gardiste de sa part , précise l’artiste.

Yan Pigeon et le ministre Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le ministre Mathieu Lacombe s’est dit charmé et très heureux du résultat final.

La première réaction que j'ai eue quand je suis entré, c'est de me dire wow! C’est d'abord immense! [...] Je trouve que c'est l'ensemble qui fait la force de la murale. Mais le fait qu'il y ait des clins d'œil à René Lévesque, par exemple, à l'alphabet, donc les lettres, les arts, la langue française… Évidemment, l'immense clin d'œil à Riopelle et à sa magnifique, magnifique œuvre Hommage à Rosa Luxembourg, qui est magistrale, d’avoir ça, je trouve que c’est un magnifique clin d'œil

La murale de Yan Pigeon côtoie des œuvres de divers styles, qui égaient les locaux du ministère de la Culture et des Communications, à Québec. Le ministre qui a fait une place de choix à la murale, aimerait qu’elle soit pérenne.

« On va en prendre soin. On va la mettre en valeur, et quand les gens viendront nous visiter au cabinet, ça nous fera plaisir de leur expliquer d'où est venue l'idée, et quel message on voulait lancer avec ça. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Je trouve que c'est une belle opportunité aussi, de mettre cette belle culture et cet art québécois en vedette , ajoute Mathieu Lacombe avec enthousiasme.

Un coup d'oeil du ministre Mathieu Lacombe sur l'avancement de la murale durant sa réalisation. Photo : Radio-Canada

L’instant d’après, il renchérit volontiers à ce sujet.

La célèbre murale en hommage à Leonard Cohen : Tower of Songs, de El Mac et Gene Pendon Photo : Olivier Bousquet

Je pense que ça prend plus d'arts urbains dans nos villes. [...] Rendre hommage à un personnage célèbre, et là, je pense à Leonard Cohen, par exemple, en plein Montréal, ou simplement d'agrémenter nos ruelles ou les façades, parfois, de certains magasins [...], c'est beau! Ça fait du bien! Et si, en plus, il y a un message, et que ça suscite une émotion, que ça suscite une réaction, une réflexion, bien c'est encore mieux!