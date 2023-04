Détour à prévoir pour des résidents de Saint-Maurice et de Saint-Narcisse

La circulation sur ce rang a déjà été interrompue durant un an et demi à la suite d’un glissement de terrain à Saint-Narcisse. Les travaux de remplacement du vieux pont de bois avaient donc été repoussés afin de ne pas isoler des résidents.

Les citoyens devront une fois de plus faire des détours par les rangs Saint-Jean ou Saint-Félix, jusqu’à 25 minutes pour joindre l’une ou l’autre des municipalités.

Les agriculteurs ont été consultés en priorité, explique le maire de Saint-Maurice, puisqu’ils cultivent des terres situées de part et d'autre du pont. Cultiver de chaque côté, ça pose des problèmes importants pour eux autres. Nous, la réflexion a été portée surtout sur les producteurs agricoles , affirme Gérard Bruneau.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a consulté les agriculteurs pour établir la meilleure stratégie. Pour certains, les champs seront semés en conséquence de la période des récoltes pour leur éviter de devoir faire de grands détours.

René Gervais de la ferme Champaline compte emprunter le chemin agricole de son voisin pour rejoindre ses terres situées de l’autre côté du pont.

Il aurait toutefois souhaité que le pont soit élargi. Les machineries agricoles sont de plus en plus larges et on a de la misère à passer , soutient M. Gervais qui ajoute avoir fait part de sa suggestion au MTQ .

Puisque les travaux seront effectués en été, le transport scolaire ne sera pas affecté.