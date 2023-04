De jeunes autochtones passés par la protection de l’enfance se racontent dans un magazine

Dans chaque copie du magazine au style punk rock se côtoient des poèmes, des photos, des histoires personnelles, mais également des statistiques montrant les dures réalités auxquelles sont confrontés ces jeunes.

Par exemple, les jeunes pris en charge ou en transition hors du système de la protection de l'enfance en Colombie-Britannique sont décédés cinq fois plus que les autres jeunes entre 2011 et 2016.

En Alberta, comme plus largement au Canada, les jeunes Autochtones sont surreprésentés dans le système de protection de l'enfance. En décembre, 74 % des jeunes pris en charge en Alberta étaient autochtones, même s'ils ne représentent que 10 % de cette population.

Avec toutes ces statistiques, cela ne fait pas de sens que je sois dans cette position , explique Cassie St Germain, 26 ans, crie et métisse. Elle espère écrire pour un prochain numéro de Zine & Heard, même si elle décrit son expérience dans le système de protection de l'enfance comme modérée .

La jeune femme se remémore avoir été mal-nourrie pendant sa jeunesse, ne pas être allée à l'école et avoir eu des difficultés à parler correctement. Quand elle avait 5 ans, elle et ses deux frères ont été retirés de leur famille, et leurs affaires ont été ramassées et mises dans un sac poubelle. Nous avons tous été pris en même temps au milieu de la nuit. C'était vraiment effrayant.

Une grande partie de son expérience dans le système a été atypique, juge-t-elle. Elle et ses frères se sont retrouvés dans la même maison et y ont vécu pendant près d'une décennie. Ses parents adoptifs, qu'elle appelle maman et papa , ont eu une influence positive, mais grandir a cependant été une expérience solitaire et difficile.

À l'âge de 16 ans, Cassie St Germain consommait de la drogue et avait des problèmes de santé mentale. Elle a alors été retirée de la maison de ses parents adoptifs. Ça a été vraiment douloureux. Des médecins l'ont diagnostiquée plus tard comme ayant un trouble bipolaire, explique-t-elle.

Cassie St Germain a finalement renoué avec ses parents adoptifs et s'est investi dans un groupe de défense des jeunes, Youth Speak Out, qui offre des bagages appropriés aux jeunes qui sont retirés de leurs familles, ce qui, selon elle, est important pour la dignité d'un enfant.

« Avoir ses affaires mises dans des sacs poubelles et ensuite être transporté [d'un endroit à un autre], cela vous donne juste l'impression d'être un objet et cela vous déshumanise. » — Une citation de Cassie St Germain

Cassie St Germain travaille désormais à temps plein avec Crisis Diversion Edmonton, qui établit des liens avec des personnes faisant face à des situations de pauvreté, de toxicomanie et de maladie mentale. La jeune femme rencontre souvent d'autres anciens enfants adoptifs dans la rue.

Leur dire simplement qu'ils ne sont pas seuls

Jesse Koenig, 28 ans, de la Nation crie de Samson, est apparu sur la première couverture de Zine & Heard. Il connaît lui aussi d’anciens jeunes pris en charge qui éprouvent des difficultés. J'ai connu beaucoup de jeunes qui sont maintenant incarcérés, ou décédés, ou qui vivent dans le centre-ville d'Edmonton, sans abri [...] Je m'efforce à ce jour de vivre une vie normale.

Le jeune homme espère aider les autres à travers sa musique, par son groupe Jesse Jams and the Flams, et par Zine & Heard. Le traumatisme d'être pris en charge dans le système a des répercussions et peut entraîner des problèmes comme la toxicomanie et la criminalité, dit-il.

« Ne pas être entendu, être jugé, le racisme, tout joue un rôle [...] On ne se sent pas bien et les gens blessés font des choses qui ne sont pas forcément bonnes. » — Une citation de Jesse Koenig

Jesse Koenig explique que son passage par la protection de l’enfance, de l'âge de 11 à 18 ans, a été difficile, et que ses besoins en santé mentale n'ont pas toujours été pris en compte. Depuis qu’il a quitté ce système, il dit avoir été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité.

En tant que personne autochtone et membre de la communauté LGBT , Jesse Koenig aurait aimé avoir accès à des soutiens culturels, mais ils n'étaient pas aisément accessibles à l'époque. Comme Cassie St Germain, il espère que parler de ses expériences fournira un exemple positif aux autres.

J'espère juste guérir quelqu'un… Leur dire simplement qu'ils ne sont pas seuls.

Avec les informations de Samantha Schwientek