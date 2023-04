Des traductrices en formation ne s’inquiètent pas d’être devancées par des machines

Cette rencontre des traducteurs en devenir était aussi l’occasion de faire le point sur l’avenir de cette profession.

Des étudiantes rencontrées dimanche à Moncton s’entendent pour dire que le but premier de la traduction est de rapprocher les gens en les aidant à se comprendre.

Je pense que la traduction a beaucoup évolué pour pas seulement aider différentes personnes à se comprendre, mais pour pouvoir aider différentes personnes à s'attendre surtout , explique Aimée Després-Smith, étudiante à l’Université de Moncton.

Ce désir de faciliter la compréhension est au coeur de leurs aspirations. Maria Aouchiche, qui complète ses études à l’Université Concordia, traduit des communications importantes de l’appareil gouvernemental fédéral.

Maria Aouchiche Photo : Radio-Canada

Au cours de sa carrière, elle espère avoir la chance de traduire des oeuvres québécoises en anglais. Les trois quarts des traductions qu'on fait, c'est de l'anglais vers le français. On importe beaucoup d'ailleurs, mais on n'exporte pas ce qu'on écrit , s’attriste-t-elle.

Kayla Cardinal Lafrance, qui est avocate dans la région d'Ottawa et suit le programme de traduction juridique de l’Université McGill, à Montréal, entend traduire des documents pour permettre aux communautés linguistiques de saisir leur contenu.

Les logiciels de traduction, plus efficaces qu’avant, et l’intelligence artificielle n’effraient pas les deux étudiantes. Selon elles, ces outils ne saisissent pas toutes les nuances et complexités humaines et culturelles.

Les langues, ça s'apprend en parlant. Les langues, ça s'apprend en interagissant , croit Maria Aouchiche. Seulement un être humain peut vraiment apprendre ces petites particularités, ces petites nuances de la langue.

Une réponse de ChatGPT en mandarin. Photo : Reuters / Florence Lo

Jusqu'à date, je n'ai jamais vu aucune machine qui est capable d'aller chercher le contexte, tout ce qui est dans l'arrière-plan, comprendre le locuteur ou [...] le narrateur du texte original , explique-t-elle.

On fait le point entre deux langues, entre deux cultures. On fait de l'interprétation même pour rendre une même idée d'une culture à l'autre , renchérit Kayla Cardinal Lafrance.

Au mieux, selon ces traductrices en formation, ces outils sont des dictionnaires sophistiqués, mais qui ne rendent pas obsolète la profession. C'est d'ailleurs aussi en partie pour ses possibilités d'emploi qu'elles ont choisi ce domaine.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano