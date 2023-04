Des semis pour économiser

De plus en plus de personnes se tournent vers le jardinage pour faire face à l'augmentation du prix du panier d’épicerie des Québécois, due à l'inflation.

Le prix des légumes frais a effectivement augmenté de plus de 15% entre février 2022 et 2023 au Québec, selon Statistique Canada, et de plus de 10% pour les fruits frais.

Des horticulteurs de la Mauricie confirment cet engouement, alors que la saison des semis bat déjà son plein. Ils avaient déjà noté que le jardinage avait gagné en popularité lors de la pandémie, mais l'inflation en motive plus d’un à faire un potager cette année aussi.

« Cette année, on voit quelque chose de totalement différent : c'est [l'intérêt pour] l'autosuffisance. Les gens trouvent que c'est cher à l'épicerie, il y a des légumes qui sont très payants à faire pousser dans notre potager. » — Une citation de Émilie Gabias, gérante section jardinerie chez Gauthier Fleurs

D'après ses constatations, le copropriétaire des Serres Arc-en-ciel et fils, à Saint-Boniface, Guillaume Frigon, s'attend à ce que les gens se lancent dans des projets de potagers plus grands que d'habitude, dû à l'intérêt grandissant pour le jardinage et l'inflation.

Des personnes rencontrées à Trois-Rivières affirment s’être tournées vers cette alternative pour économiser, mais aussi pour avoir accès à des produits plus frais et plus goûteux.

Une solution tout de même coûteuse

Selon Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, il est évident que l’intérêt pour l’agriculture de proximité est grandissant.

Toutefois, selon lui, il ne s’agit pas nécessairement de l’alternative la plus économique.

« Il y a moyen d'économiser en faisant du jardinage à la maison, mais il faut le faire pour plusieurs années. » — Une citation de Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire

Il croit qu'il faut poursuivre l'aventure durant quelques années avant d’être en mesure de rentabiliser l’achat de l’équipement nécessaire au démarrage des semis et du jardin. La participation à un jardin communautaire pourrait permettre de réduire les coûts.

D’après le reportage de Coralie Laplante