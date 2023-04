La victime d’un accident réclame plus de sécurité sur la 170

Paralysie de la gorge, perte de sensation dans les jambes et traumatisme crânien, sa vie est bousculée à jamais.

« Ça aurait pu être évité. C'est ça qui est choquant, c'est ça qui me fait de la peine. » — Une citation de Andréanne Harvey, victime d'un accident

Andréanne Harvey circulait sur la route 170 ouest lorsqu'elle a amorcé un virage à gauche, vers la rue Gauthier. Le véhicule qui circulait en direction inverse n'a pu l'éviter.

Un troisième véhicule a aussi été impliqué dans la collision. Sa fille d'un an s'en est sortie indemne, mais elle a eu moins de chance. À peine deux semaines après son grave accident, elle se remet toujours de ses blessures.

Faut que je réapprenne à vivre, que je réapprenne à m'adapter. J'avais l'habitude d'une vie, j'étais habituée avant. Là, c'est comme manger un coup de deux par quatre dans la face et se dire : "heille Andréanne, tu dois recommencer à vivre, tu dois réapprendre à vivre".

La jeune femme et sa mère sont toutes deux camionneuses et déplorent depuis longtemps la sécurité de cette intersection, et celle un peu plus loin, sur la rue des Épinettes. Maintenant, elles exigent des changements concrets.

Andréanne Harvey a de lourdes séquelles de son accident survenu en mars à Larouche. Photo : Facebook

C'est une zone de 90 km/h et le monde pense que c'est 120km/h. Quand on se met dans le milieu pour traverser, on ne voit rien. C'est quoi de ralentir un peu plus, prendre le temps, d'ouvrir les lumières? C'est si dangereux que ça prendre cinq minutes de votre temps? , lance Andréanne Harvey.

Il faut que ça change. C'est assez. Elle a raison, attendez pas qu'il y ait encore un enfant de mort ou un parent qui ne marche plus. Bretelles ou embranchements, ça aurait bien de l'allure, ou bien faites un rond-point comme à Chicoutimi quoi que ce soit , ajoute sa mère, Isabelle Gaudreault.

Pétition de plus de 3000 signatures

Une pétition de plus de 3000 signatures sera déposée à la séance du conseil municipal de Larouche lundi soir. La majorité des citoyens sont d'accord et croient que des changements sont nécessaires.

De son côté, le maire est satisfait de la mobilisation citoyenne, puisqu'il revendique lui aussi des changements. La pétition est un élément important pour le dossier qu'il partagera avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable lors d'une réunion au cours du prochain mois. D'ici là, il invite les automobilistes à demeurer prudents.