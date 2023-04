Les camps d’été pour enfants touchés par l’inflation et par la pénurie de main-d’œuvre

La période des inscriptions dans les camps d’été pour enfants est bien entamée. Et, pour plusieurs parents, cette période sera marquée à l'encre rouge. En effet, la hausse des prix atteint souvent de plus de 5 % et jusqu'à 30 % à certains endroits. Explications.

Ça monte vite quand on a trois enfants , note une mère de famille rencontrée en face du Centre Sablon, à Montréal.

Effectivement, en plus de la hausse des prix du transport et de la nourriture, qui suivent l’inflation, les camps de jour et les camps de vacances se battent avec d'autres employeurs pour attirer les meilleurs jeunes employés.

C'est un passage obligé pour bien des parents avec l'été qui s'en vient : il faut trouver un camp de jour pour les enfants. Et les tarifs des camps de vacances n'échappent pas à l'inflation. Les prix risquent de grimper. Le reportage de Kim Vermette.

Du côté d'Éric Czerniecki, directeur de deux camps à Montréal et à Carignan, le recrutement débute dès le mois de janvier, car c’est le nombre d'employés qui déterminera le nombre d’enfants qu’il pourra accueillir. Par rapport aux années antérieures, il indique recevoir bien moins de curriculum vitæ.

Maintenant, ça rentre au compte-gouttes, alors quand il y en a un de bon, on saute dessus , raconte-t-il.

M. Czerniecki mentionne aussi que la négociation du salaire est désormais plus fréquente et qu'il n’est plus rare de voir un employé faire faux bond à la dernière minute lorsqu'il a trouvé mieux ailleurs, même s’il a augmenté ses salaires d’environ 2 $ de l’heure. Dans son équipe, qui compte une vingtaine de jeunes, les salaires vont de 17 $ à 20 $ de l’heure.

Conséquence : les tarifs ont suivi une courbe similaire et les inscriptions coûtent désormais de 5 % à 7 % plus cher. À Gatineau, où les prix n’avaient pas augmenté depuis 2006, c’est même 30 % de hausse afin d’équilibrer la facture de façon plus équitable entre les familles et la Ville.

Et ces hausses de tarifs ont un impact sur le portefeuille des parents, surtout pour les familles nombreuses, où la facture peut grimper à plusieurs milliers de dollars pour l’été.

« Avant, on faisait juste deux paiements. Maintenant, ils peuvent faire jusqu’à six paiements étalés sur six mois. Mais même là, ça reste beaucoup d’argent. » — Une citation de Éric Czerniecki, directeur général de camps

Oui, au début, ça coûte plus cher, mais à la fin, quand on reçoit le retour d’impôts, ça coûte moins cher que ça paraît , mentionne un père de famille rencontré à Montréal.

Un avis partagé par David Bouchard, directeur général du Centre de loisirs Multi-Plus à Trois-Rivières. Ainsi, sept semaines de camp, qui coûtent cette année 1015 $, reviennent entre 150 $ et 300 $ à une famille trifluvienne, selon sa situation familiale.

S'il n'y avait pas ça, on serait vraiment dans le trouble , indique M. Bouchard. Il convient toutefois que certains parents ont plus de difficulté à avancer les fonds et que le gouvernement pourrait agir de ce côté-là.

Sus aux places fantômes

Le recrutement des animateurs semble cependant moins difficile maintenant que les règles sanitaires liées à la COVID-19 ont été levées. La rétention des anciens est bien meilleure cette année puisqu’il n’est plus nécessaire de travailler avec un masque, note Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec, qui supervise environ 1000 sites de camps de vacances et de camps de jour.

Éric Beauchemin est directeur général de l'Association des camps du Québec. Photo : Radio-Canada

M. Beauchemin précise toutefois que le recrutement reste un défi et que cela a une incidence sur le nombre de places disponibles. Certains camps sont déjà pleins une heure après l’ouverture des inscriptions, ajoute-t-il. Il conseille néanmoins aux parents de s'inscrire sur des listes d’attente puisque d’autres places pourraient être offertes si le camp embauche d'autres animateurs.

Compte tenu du contexte actuel, l’ ACQ recommande aux parents de prévenir dès que possible en cas d'annulation afin que la place libérée puisse bénéficier à un autre enfant inscrit sur une liste d'attente et ne devienne pas une place fantôme.

Avec des informations de Kim Vermette