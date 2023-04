Une entreprise de biocrémation pour animaux ouvrira cet été à Rimouski

L'aquamation est un procédé funéraire aussi utilisé pour les êtres humains. Elle consiste à utiliser de l'eau chauffée à basse pression et un mélange facilitant la décomposition du corps jusqu'à sa réduction en cendres. Le processus de décomposition se fait en 20 heures à l'intérieur de la machine.

L’entreprise rimouskoise souhaite proposer aux citoyens une option de rechange pour leur éviter de déposer la dépouille de leur compagnon dans le bac à déchets, comme le suggère la Ville de Rimouski, ou d’envoyer le cadavre en dehors de la région afin d'être incinéré pour ceux qui veulent conserver les cendres.

La propriétaire de l'entreprise, Sandra Soucy, s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale à la suite de la perte d’un de ses chiens. Je l'ai fait incinérer et ça a pris un mois avant d'avoir les cendres , raconte-t-elle. J'ai trouvé le processus long et difficile.

Sandra Soucy espère que ce nouveau service local contribuera à soulager la peine des propriétaires d'animaux.

« Le processus de deuil va être moins long parce que quand l'animal revient après un mois, c'est comme si on retombait dans le deuil. » — Une citation de Sandra Soucy, propriétaire d'Aquamation Les Belles Étoiles

La propriétaire de l'entreprise, Sandra Soucy, s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale à la suite de la perte d’un de ses chiens. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Les cendres des animaux pourront être récupérées en quelques jours à Rimouski, estime la propriétaire.

L'entreprise prévoit également collaborer avec les cliniques vétérinaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Un véhicule électrique parcourra la région pour récupérer les dépouilles animales.

L'entreprise pourrait commencer à offrir ses services dès cet été.

Une entreprise d'aquamation précurseure à Sept-Îles

En 2019, c'est une entreprise de Sept-Îles, Bio-crémation Aquanimaux, qui a proposé l'aquamation pour animaux pour la première fois au Québec.

Avant ça, on n’avait pas d’option pour disposer du corps de nos animaux dignement sur la Côte-Nord , contextualise la propriétaire de Bio-crémation Aquanimaux, Vicky Henley.

Plusieurs années de recherche et des obstacles ont parsemé le parcours de cette entrepreneure afin qu'elle obtienne les certifications nécessaires. Il faut avoir l’autorisation de la Municipalité et, une fois que c’est approuvé, il faut aller au ministère de l’Environnement et du Développement durable. C’est là que c’est plus ardu , détaille la Septilienne.

Bio-crémation Aquanimaux, à Sept-Îles, est la première entreprise au Québec à offrir le service d'aquamation pour les animaux depuis 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Aujourd’hui, cette entreprise de Sept-Îles considère avoir réussi son pari. Les gens m'appellent ou m’envoient un texto pour me dire combien ça fait du bien. Les voir arriver en pleurs et les voir repartir le cœur plein d’amour, c'est mission accomplie , se félicite Vicky Henley.

L'entreprise Bio-crémation Aquanimaux dit réaliser une soixantaine d'aquamations en moyenne par semaine.

Elle collabore avec la clinique vétérinaire de Sept-Îles, la clinique de Baie-Comeau et l’hôpital vétérinaire de Manicouagan.