Des radars surveillent la migration d’un canard marin du Nouveau-Brunswick

Les macreuses à bec jaune (Melanitta americana) sont des canards marins qui ont été désignés comme espèce quasi menacée en 2018 par l’Union internationale pour la conservation de la nature ( UICN ). Cela signifie que cette espèce pourrait être placée dans les catégories vulnérable ou en voie de disparition à l’avenir.

Dans une version précédente de ce texte, nous parlions de macreuse noire, qui est une espèce européenne. Il s'agit plutôt de la macreuse à bec jaune.

Pour sa part, le gouvernement canadien ne dispose pas d’assez de données scientifiques à leur sujet. Il n’y a présentement aucun inventaire qui fournit des estimations de population ou des tendances assez précises pour la macreuse noire , lit-on sur une page Internet  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement fédéral consacrée à cet oiseau. Des informations additionnelles sont requises pour définir le statut des populations de cette espèce au Canada. Cette espèce a été identifiée comme étant une priorité de conservation.

Les recherches actuelles sont menées par l’Université Mount Allison, au Nouveau-Brunswick, et par l’Université Acadia, située en Nouvelle-Écosse.

Une macreuse à bec jaune prend son envol. Photo : Getty Images / William Sherman

Les chercheurs emploient des radars marins et des moniteurs acoustiques installés au Nouveau-Brunswick dans les régions de Memramcook, de Tantramar et de Petitcodiac.

Ils souhaitent compiler des données qui aideront à protéger ces canards qui migrent chaque printemps de la baie de Fundy vers le Labrador et vers les régions au nord du Québec.

On estimait qu’il y avait de 48 000 à 160 000 macreuses à bec jaune qui migraient dans cette zone de l’est du Canada, selon une recherche publiée dans Waterbirds: The International Journal of Waterbird Biology. Or, ces données sont non seulement peu précises, mais elles s’appuient sur des études effectuées de 1996 à 2004.

Il y a peu de données sur les mortalités causées par les infrastructures, une situation à laquelle les chercheurs espèrent remédier.

Les macreuses à bec jaune peuvent frapper des lignes de transmission électriques ou des éoliennes. Nous essayons donc de déterminer où sont les risques les plus élevés pendant leur migration , a expliqué Devin de Zwaan, chercheur à Mount Allison et Acadia.