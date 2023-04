Des annonces Airbnb avec de faux numéros à Saguenay

Depuis le 28 mars, les propriétaires qui utilisent les services d'Airbnb doivent obligatoirement inscrire leur numéro d'enregistrement de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) dans l'annonce. Toutefois, la multinationale ne semble pas vérifier la validité de ces numéros.

À Saguenay, plusieurs annonces ont de faux numéros. Notre journaliste Julien Boudreault-Gauthier a d’ailleurs tenté l’expérience et a réussi avec succès à créer une annonce avec un faux numéro de la CITQ.

Le conseiller municipal responsable du dossier Airbnb, Jimmy Bouchard, se dit peu surpris de cette pratique. Il explique que le rôle de Saguenay est limité au zonage.

La ville a essentiellement un rôle de vérification au niveau de ses propres règlements et évidemment il faut vérifier si les annonces sont conformes à ce type de zonage. Donc nous c’est l’utilisation du sol, ça se limite à la vérification du zonage.

De son côté, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean n'endosse pas ce genre de pratiques.

La réglementation qui est là est justement la plus flexible et facile à mettre en place. Évidemment on n’encourage vraiment pas ça. Pour les exploitants c’est une sécurité, une façon de signifier aux clients potentiels qu’on est respectueux et aussi professionnels , explique la directrice générale, Julie Dubord.

L’utilisation de faux numéros a été constatée dans plusieurs villes du Québec, dont Montréal.

D'après les informations de Julien Boudreault-Gauthier