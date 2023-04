Un recueil pour briser l’isolement des camelots

Natif de l’Abitibi, Steve Bouchard est arrivé en Estrie il y a trois ans. Cet hiver, il s’accroche au journal, vendu au profit des plus démunis, pour se sortir de la rue.

« D'arrêter de consommer, et tout ça, ça m'aide beaucoup. Tu sais, je ne manque plus de bouffe, mon chat a toutes ses affaires, je vis bien, j'ai du beau linge. Ça nous remonte le moral et ça nous donne une plus grande estime de soi. C'est une nouvelle vie que j'apprends à connaître et que j'aime beaucoup. »