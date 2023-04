Le CIUSSS ouvre une clinique virtuelle pour les patients atteints de COVID longue

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mis en place lundi sa clinique virtuelle pour les personnes atteintes de COVID longue. Il y en a dorénavant 14 à travers la province.

Ces cliniques offrent notamment des services de physiothérapie, d'ergothérapie et de neuropsychologie. Le but est d'aider les patients à vivre avec la maladie.

Le projet-pilote a été annoncé le 19 mai dernier par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Pour avoir droit au service, il faut être référé par un médecin qui reconnaît que le patient est bien atteint de la COVID longue.

On va être présent pour les aider et leur donner des outils pour gérer leurs symptômes, gérer leur fatigue. Donc, c'est beaucoup des conseils. En fait, on leur donne un coffre à outils pour qu'ils puissent au quotidien vivre avec la condition de COVID longue , a expliqué Jean-Denis Langevin, physiothérapeute au CIUSSS régional.

Cette clinique travaillera en étroite collaboration avec les médecins de famille et les médecins spécialistes.

Le CIUSSS a choisi le mode virtuel pour s'adapter aux besoins de cette clientèle, qui est plus fragile.

Un service attendu

Bon nombre de personnes atteintes de la maladie attendaient avec impatience l'arrivée de ces cliniques. C'est notamment le cas de Claudie Tremblay, une résidente de Saint-Ludger-de-Milot qui conserve des séquelles neurologiques qui affectent sa motricité. Elle avait passé plusieurs jours dans le coma après avoir contracté la COVID-19.

Claudie Tremblay est atteinte de la COVID longue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

« Enfin maintenant, on va avoir une référence nous aussi dans la région [...]. On a des douleurs, on a des séquelles, ça n'indique pas nulle part ce qu'on a, mais on ne va pas bien. » — Une citation de Claudie Tremblay

D'autres, comme Isabelle Desbiens, une résidente de La Baie, émettent des réserves. Encore faut-il, selon elle, que le personnel soit au rendez-vous et que les médecins reconnaissent la maladie.

Il manque déjà de personnel. Jusqu'à quelle hauteur vont-ils avoir du personnel et quel personnel? Il y a encore un bon nombre de médecins au Québec qui ne reconnaissent pas la COVID longue, c'est un gros problème. Moi, je suis chanceuse, j'ai un médecin qui y a cru tout de suite, mais c'est ça que j'ai hâte de voir , a-t-elle renchéri.

Isabelle Desbiens vit avec la COVID longue depuis 14 mois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans un avenir rapproché, les patients de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec pourront aussi s’inscrire à cette nouvelle clinique virtuelle.

Une maladie mal connue

L'un des grands défis de ces patients est de faire reconnaître cette maladie.

Il est estimé que 15 % des personnes ayant contracté le virus ont développé le syndrome post-COVID-19 à certains degrés.

Parmi celles-ci, une personne sur cinq vit avec des symptômes plus graves, tels que de la fatigue, des troubles du sommeil, de l'essoufflement ou encore des problèmes cognitifs. Il n'existe pour le moment aucun remède.