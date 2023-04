Le transport en commun torontois augmente ses tarifs et réduit ses services

Ces nouvelles mesures visent à pallier l’imposante perte de revenus provoquée par la baisse d’achalandage depuis la pandémie. La CTT estime qu’ensemble ces deux initiatives permettront de libérer environ 65 millions de dollars cette année.

Le budget 2023 de la CTT repose néanmoins sur une contribution espérée de 366,4 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral pour combler les impacts non financés de la COVID-19 .

C’est la question que nous nous posons à l’interne actuellement : que se passe-t-il si [les autres ordres de gouvernement] ne fournissent pas cet argent? a déclaré Richard J. Leary, le PDG de la CTT , lors d’une mêlée de presse jeudi dernier.

« Nous n'avons pas de réponse. » — Une citation de Richard J. Leary, PDG de la Commission de transport de Toronto

La Commission de transport de Toronto a réduit le service sur près de 20 % de ses lignes depuis la fin mars. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Dans son plus récent budget, Ottawa a ignoré les appels à l’aide de la mairesse adjointe de Toronto pour combler le trou budgétaire de près d’un milliard de dollars de la Ville.

[Toronto] ne peut pas penser que les contribuables vont continuellement la sauver , a pour sa part réagi le premier ministre ontarien, Doug Ford.

Ce n’est rien pour taire les nombreux experts qui appellent la CTT à revoir en profondeur son modèle de financement et la gestion de ses dépenses opérationnelles.

Un système de transport en difficulté

Dès sa première lecture du budget 2023 de la CTT , Shauna Brail, professeure agrégée à l’Institut de management et d’innovation de l’Université de Toronto, était préoccupée.

Le système de transport en commun de Toronto est clairement en difficulté , estime l’urbaniste. Selon elle, une intervention des gouvernements s’impose pour que la Commission ne dépende plus autant de ses revenus tarifaires.

Avant la pandémie, la CTT finançait près des deux tiers de ses opérations grâce aux tarifs payés par ses usagers, parmi les plus élevés en Amérique du Nord.

Du moment où les usagers ne sont plus au rendez-vous, c’est la source première de recettes qui commence à se tarir un peu, alors ça force le réseau à se réorganiser, à diminuer son offre et à augmenter la tarification , explique Jean-Philippe Meloche, professeur et directeur de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal.

En raison du télétravail notamment, fin 2022, l’achalandage dans la CTT atteignait moins de 70 % de son niveau prépandémique. La Commission espère voir cette proportion atteindre 75 % cette année.

Le casse-tête de la gestion financière des transports en commun

Pour Willem Klumpenhouwer, un consultant en transport durable, faire des économies en réduisant le service est une pente glissante.

Si tu réduis les services, tu perds des usagers, donc tu as moins de revenus, alors tu dois réduire encore les services , illustre-t-il.

Pour éviter cette spirale fatale , il aimerait voir les gouvernements investir davantage dans les opérations quotidiennes des réseaux de transport en commun.

Le budget établi pour le train léger sur l’avenue Eglinton à Toronto était de 11,78 milliards, mais le projet a déjà subi des dépassements de coût de 1 milliard de dollars. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

La plupart du temps, on se concentre sur les dépenses en capital et sur les grands projets parce que ceux-ci sont plus attrayants politiquement, mais on ne porte pas attention aux opérations , soutient M. Klumpenhouwer.

Grâce à du financement opérationnel supplémentaire, la CTT pourrait maintenir son niveau de service, estime-t-il, même lorsque le réseau connaît une baisse d’achalandage.

Mais du point de vue de M. Meloche, les changements dans les déplacements des Torontois depuis la pandémie invitent forcément à des ajustements de service.

Les réseaux ont besoin de se restructurer, les réseaux ont besoin de se concentrer sur l'offre existante [et de l'optimiser] , soutient le professeur à l’Université de Montréal. Il estime que le retour de l’achalandage à ses niveaux prépandémiques pourrait prendre plus d’une décennie.

On va faire des choix. [...] Ce qu’on va larguer, ce sont les lignes qui coûtent cher, celles où le coût par passager par kilomètre est le plus élevé, dit-il. Honnêtement, perdre ces clients-là, c’est un peu plate à dire, mais c’est bon pour le réseau.

Benjamin Dachis, vice-président associé aux affaires publiques de l'Institut C.D. Howe, un groupe de réflexion, incite à son tour la CTT à mieux arrimer son réseau à la demande.

Néanmoins, on ne peut pas penser le transport en commun en vase clos, selon lui. Il invite à prendre en compte les bénéfices économiques plus larges de la mobilité, notamment en considérant les commerces qui pourraient fermer leurs portes s’ils deviennent trop difficiles d’accès.

L'Institut C.D. Howe estime que la CTT génère 2,7 milliards de dollars annuellement en bénéfices économiques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

L’économiste estime par ailleurs qu’une tarification accrue en période de pointe, ou encore l’ajustement des tarifs en fonction de la distance parcourue, permettrait de renflouer les coffres de la Commission.

Sans balayer ces initiatives du revers de la main, l’urbaniste Shauna Brail n’y voit pas des solutions miracles. Dans l'ensemble, le problème est plus important que ce genre d'ajustements. Nous avons besoin d'un nouveau modèle de revenus , dit-elle.

Elle craint également qu’une tarification variable affecte disproportionnellement les usagers les moins nantis qui habitent souvent en périphérie du centre-ville. Nous ne voulons pas marginaliser davantage les usagers pour qui le transport en commun est la seule option , ajoute-t-elle.

Malgré leurs divergences d’opinions, les experts rencontrés prônent tous un changement d’approche budgétaire.