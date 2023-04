Le gouvernement couvrira certains soins dentaires médicalement requis

À la suite d’un reportage de Radio-Canada publié le 30 janvier dernier , le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, implante un nouveau programme pour aider plus de 4000 personnes par année.

Le Programme de soins dentaires médicalement requis disposera d’un budget récurrent initial de deux millions de dollars par année.

« Il arrive que des chirurgies soient reportées en raison d’une santé buccodentaire inadéquate. Le programme que nous mettons en place aujourd’hui contribuera à éviter le report de chirurgies. » — Une citation de Christian Dubé, ministre québécois de la Santé

La province couvrira le coût des soins buccodentaires des patients qui attendent une greffe de cellules souches hématopoïétiques ou certaines chirurgies cardiaques, par exemple l'installation d’une valve cardiaque, ainsi que de ceux qui sont inscrits sur une liste d’attente en vue d’une greffe d’organe.

Encore du travail à faire

La présidente de l’Ordre des dentistes du Québec se réjouit de cette annonce. Il y a quelques semaines, la Dre Liliane Malczweski dénonçait le fait que la province ne remboursait pas les soins buccodentaires médicalement requis, ce qui pousse certains patients à reporter leurs traitements pour des raisons financières.

L'Ordre des dentistes croit que c'est un pas dans la bonne direction et nous sommes très heureux d'avoir ces nouvelles qui nous proviennent du gouvernement , lance la Dre Liliane Malczewski.

La Dre Liliane Malczewski est la présidente de l’Ordre des dentistes du Québec. Photo : Radio-Canada

Toutefois, cette dentiste déplore le fait que l’Ordre des dentistes ne soit pas consulté et que des patients soient toujours laissés pour compte.

« Il reste encore des patients qui vont être laissés au bord du chemin, notamment des patients qui reçoivent des traitements de chimiothérapie pour des cancers. » — Une citation de La Dre Liliane Malczewski

Les patients en oncologie qui ont besoin de chimiothérapie ont souvent besoin d’un bilan dentaire avant de commencer leur traitement pour éviter d’éventuels foyers infectieux d'origine dentaire. La bouche est la partie du corps humain qui contient le plus de bactéries.

La Dre Malczweski espère que le gouvernement continuera à se pencher sur la couverture des soins buccodentaires pour faire élargir davantage la portée de son programme d’aide.

C'est vraiment anormal qu'en 2023, des gens doivent quand même prendre des décisions difficiles concernant [leur santé].

Certains patients doivent retarder des traitements de santé essentiels en raison de soucis financiers. Photo : Radio-Canada

Les risques médicaux d’une bouche en mauvaise santé

La santé buccodentaire est essentielle à certains traitements cardiaques, notamment une greffe du cœur. Une bouche en mauvaise santé accroît entre autres le risque d’endomyocardites, des infections causées par des microbes qui entrent par la bouche et qui peuvent ensuite détruire des valves du cœur.

Des chirurgiens refusent de traiter les patients qui n’ont pas une santé buccodentaire adéquate parce que le risque de complications graves et potentiellement mortelles est trop élevé.

Quand on fait une chirurgie cardiaque ou de don d'organe, on veut vraiment optimiser les chances de succès de la chirurgie, et quand quelqu'un a une santé buccodentaire qui est malheureusement sous-optimale, ça met vraiment en péril le succès de cette chirurgie-là , soutient la Dre Liliane Malczweski.