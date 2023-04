Le deuil périnatal mérite d’être reconnu selon des mères

Pour le moment, le congé en cas de fausse couche proposé par le budget concerne les personnes employées par le fédéral. Il s'appliquera également aux parents qui envisagent d'avoir un enfant par adoption ou par mère porteuse.

On ignore pour le moment si les gouvernements provinciaux, comme celui du Nouveau-Brunswick, ont l’intention de suivre cette voie. Deux Néo-Brunswickoises savent combien le deuil périnatal est difficile. Il est temps selon elles, qu'on parle ouvertement de cette question.

Le deuil périnatal touche une femme sur dix

Caroline Babineau, a été enceinte sept fois. Mère de deux enfants, elle a fait cinq fausses couches.

Elle se souvient des difficultés qu'elle a connues pour prendre congé après chacune de ces épreuves.

Je n’avais pas beaucoup de bénéfices au travail, de congés de maladie , dit-elle. Tous mes congés étaient des congés de maladie ou non payés.

Caroline Babineau témoigne de ses difficultés pour avoir un congé périnatal. Photo : Radio-Canada

Selon les résultats d'une étude publiée en 2021 dans The Lancet (Nouvelle fenêtre) , 15 % des grossesses résultent en une fausse couche. Une femme sur dix est touchée.

C’est un deuil que trop de femmes se sentent forcées de refouler et d’ignorer, pense Caroline Babineau.

Quand on est sous le choc, souvent, on continue , confie-t-elle. Tu penses : si je n'entre pas travailler, est-ce que je laisse mes collègues? [...] Je ne crois pas qu’on prend toujours le temps qu’on a besoin.

Le corps des femmes a bien sûr besoin de temps pour se remettre d'une fausse couche, mais c'est aussi l'aspect émotionnel qui est un fardeau.

« Vu que ce n’était pas un congé reconnu, on ne prend pas nécessairement le temps qu’on a besoin. » — Une citation de Caroline Babineau

Elle estime que selon la situation, des femmes auront besoin de quelques jours à quelques mois, pour se remettre d'une fausse couche.

Minimiser son expérience

Le deuil qui suit une fausse couche suscite des émotions complexes, explique Annie Vienneau, travailleuse sociale dans la région de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

Annie Vienneau, travailleuse sociale. Photo : Radio-Canada

Souvent, on a tendance à minimiser notre propre expérience comparée à celle des autres , estime-t-elle. Je dirais que c'est encore tabou.

La pression de la société et de la famille n’est pas négligeable non plus, ajoute la travailleuse sociale. Elle vient troubler l’identité même d’un individu.

Un soulagement

Jessie Duclos est une employée du gouvernement fédéral qui a vécu huit fausses couches en six ans. Elle croit que les congés payés promis par le gouvernement Trudeau viennent alléger le fardeau des familles.

Au minimum, cela soulage de la difficulté de devoir parler avec son patron de situations médicales très personnelles. Tu n'as pas vraiment besoin de t'expliquer plus qu'il faut , dit-elle.

Jessie Duclos croit que le nouveau congé va enlever une pression des épaules des parents. Photo : Radio-Canada

Ça enlève un poids sur les épaules , juge-t-elle. Déjà qu'on a tellement de pression sur les épaules de devoir se justifier si on veut avoir une famille ou non, juste d'avoir [ce congé] pour nous pour essayer de gérer ce deuil-là.

Elle apprécie aussi que les conjoints des mères pourront profiter d'un congé.

Tu imagines un avenir avec cet enfant-là qui n'arrive pas, finalement. C'est un ajustement continuel , a-t-elle confié dimanche.

Un deuil chaque fois

Chaque fois que tu en as une, il faut que tu prennes un peu de temps off du travail , relate-t-elle. Je me suis déjà retrouvée, en sachant que je faisais une fausse couche, je devais quand même aller travailler. Tu penses que tu t'habitues après en avoir eu deux ou trois, mais finalement même rendue à la huitième, c'est encore un deuil à faire.

La travailleuse sociale Annie Vienneau précise que le nombre grossesses importe peu.

La peine que l'on vit quand on vit une fausse couche n'est pas quantifiable, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de grossesses qui justifie la peine que tu peux avoir , souligne-t-elle.

Annie Vienneau croit que la personne qui vit un deuil périnatal doit être attentive à ses émotions et indulgente envers ce que la situation suscite.

De se permettre de vivre les émotions qu'on a à vivre , résume-t-elle. Être bienveillante envers soi-même, c'est une façon de s'aider dans ce processus qui est difficile émotionnellement.

Et ce deuil a le droit d'être vécu et exprimé, même si la situation n'est pas toujours bien comprise par les proches, qui peuvent être mal à l'aise.

D’après le reportage de Kristina Cormier