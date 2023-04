Naufrage mortel à Akwesasne : les corps de trois autres victimes ont été identifiés

Il s'agit d'une famille indienne, dont des sources policières de l'Inde ont confirmé l'identité de trois membres à CBC : Pravinbhai Veljibhai Chaudhari, un homme de 50 ans, Vidhiben Pravinkumar Chaudhari, une femme de 24 ans, et Mitkumar Pravinbhai Chaudhari, un homme de 20 ans.

Pravinbhai Veljibhai Chaudhari (à droite), Vidhiben Pravinkumar Chaudhari, (la femme à gauche), et Mitkumar Pravinbhai Chaudhari (au centre) ont été retrouvés morts dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à Akwesasne. Photo : CBC

La veille, la police mohawk avait révélé l'identité de deux autres victimes d'origine roumaine, soit Florin Iordache, un homme de 28 ans – qui avait en sa possession deux passeports canadiens, l'un pour un enfant de deux ans, l'autre pour un bébé d'un an, qui ont eux aussi été retrouvés morts –, et Cristina (Monalisa) Zenaida Iordache, 28 ans.

Florin Iordache avait vu sa demande d'asile refusée et s'apprêtait à être expulsé du Canada.

Florin Iordache, un Roumain de 28 ans, qui avait en sa possession deux passeports canadiens, l'un pour un enfant de deux ans, l'autre pour un bébé d'un an, qui ont eux aussi été retrouvés morts. Photo : CBC / Fournie par la famille

Selon un proche de la famille roumaine qui vit à Orlando, en Floride, Florin, sa femme et ses enfants vivaient à Toronto depuis environ un an et demi juste avant les événements. Il assure également qu'un proche devait venir les chercher dans l'État de New York, aux États-Unis.

En tout, les autorités ont découvert huit corps depuis jeudi dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à Akwesasne, un territoire qui se trouve à cheval sur le Québec, l'Ontario et les États-Unis et qui est connu comme un point de transit pour la traite de personnes en raison de son emplacement géographique.

Casey Oakes a été vu pour la dernière fois mercredi vers 21 h 30. Photo : Service de police mohawk d'Akwesasne

Des recherches avaient été déclenchées à la suite de la disparition d'un membre de la communauté mohawk âgé de 30 ans, Casey Oakes, vu pour la dernière fois mercredi soir à bord d'une petite embarcation de couleur bleu clair.

Celui-ci est toujours recherché par les autorités.

Avec des informations de Rosalie Sinclair