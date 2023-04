La police de Winnipeg recourt à un hélicoptère pour poursuivre une voiture volée

Pendant l’opération qui a terminé dans le quartier Tuxedo, le conducteur du véhicule volé, une berline sans plaque d’immatriculation arrière et possédant une plaque pendante à l’avant, a percuté trois voitures de police.

La berline d’abord repérée par la police près de l'intersection de River Avenue et Osborne Street correspondait à la description d’un véhicule volé le 16 mars, souligne la police dans un communiqué dimanche.

La police explique que le véhicule conduit de façon imprudente a pris la fuite déclenchant la course-poursuite de plusieurs minutes.

Trente minutes, c'est assez long et c’est rare , affirme le porte-parole de la police Jay Murray.

Près d’Academy Road, une première voiture de la police a été percutée par le conducteur du véhicule volé.

La police a alors fait appel à un hélicoptère pour suivre la berline qui s'est dirigée vers un parking de la zone industrielle de Tuxedo avant de percuter deux autres voitures de police.

Des dispositifs pour dégonfler les pneus ont été installés, mais le conducteur de la berline a continué à rouler malgré les dommages subis par les pneus.

Gravement endommagée, la voiture s'est arrêtée près de l'intersection de Sterling Lyon Parkway et du boulevard Kenaston vers 20 h 55.

Les trois personnes qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule ont été arrêtées et placées en garde à vue.

Il a vraiment fallu beaucoup de ressources pour arrêter ce véhicule , soutient Jay Murray.

Une femme de 36 ans, originaire de Winnipeg, a été inculpée de quatre chefs d'accusation pour agression contre un agent de la paix et de trois autres chefs d'accusation. Elle fait également l'objet d'un mandat d'arrêt non exécuté, qui comprenait des accusations de vol qualifié et de possession d'une arme.

Une jeune fille de 17 ans et une autre femme de 36 ans sont également inculpées.