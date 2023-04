Flambée de l’immobilier : quelles conséquences sur les taxes foncières gatinoises ?

Alors que la Ville de Gatineau prépare le rôle d'évaluation foncière pour l’année 2024, des résidents s’inquiètent de voir leurs taxes augmenter. Du côté de la Ville cependant, on assure que les éventuelles conséquences seront minimes.

L'établissement du rôle d'évaluation foncière est réalisé de façon triennale, ce qui signifie qu’il détermine la valeur d'une propriété pour une durée de trois ans. Lors des années d'estimation, celui-ci se base sur la valeur des résidences en date du 1er juillet de l’année précédente.

L’année 2023 étant une année d'estimation, l'évaluation se base donc sur la valeur des propriétés en date du 1er juillet 2022, une période où les prix des résidences demeuraient relativement élevés.

La valeur des maisons a augmenté d'environ 60 % à Gatineau entre 2019 et 2022, selon le président du conseil d'administration de la Chambre immobilière de l’Outaouais, Roch-St Jacques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On doit évaluer les marchés comme si on était au mois de juillet 2022 avec l’état du marché à cette date-là , atteste la directrice du Service d'évaluation de la Ville de Gatineau, Alexandra Boivin, précisant que la valeur des propriétés actuellement estimée demeurera pour 2024, 2025 et 2026.

Découlant du rôle d'évaluation foncière, le calcul de la taxe foncière est quant à lui encadré par la Loi sur la fiscalité municipale, ajoute Mme Boivin, assurant que la Ville n’a pas d’autres choix que d’utiliser l’année 2022 comme année de référence.

Des résidents inquiets

Propriétaire d’un immeuble à revenu, Donald Déry s’inquiète ainsi d'avoir à payer un montant de taxe bien plus élevé que celui dont il s'acquittait jusqu’à présent.

Il va y avoir une augmentation importante des taxes. Cela doit éventuellement se répercuter sur le prix des loyers et ça, ça devient un grave problème , assure-t-il.

Une inquiétude partagée par Marie-Jeanne Musiol, résidente de Gatineau, qui dénonce de son côté des disparités et une certaine injustice dans cette éventuelle hausse des taxes foncières.

Marie-Jeanne Musiol, résidente de Gatineau Photo : Radio-Canada

Les maisons unifamiliales où il n’y a pas de locations sont évaluées de la même façon que les maisons de location , détaille-t-elle, expliquant que les propriétés locatives ou semi-locatives sont plus valorisées que les autres.

Un fait s’ajoutant à la spéculation immobilière, selon Mme Musiol, les deux causes ayant pour conséquences de provoquer une hausse du marché immobilier, et par répercussion, des taxes foncières.

La Ville se veut rassurante

Si le processus d'évaluation foncière suscite donc des inquiétudes au sein de la population gatinoise, le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne, se veut toutefois rassurant quant aux conséquences sur les taxes.

La Ville de Gatineau a fait un choix politique il y a plusieurs années d’établir une moyenne d’augmentation : si en moyenne les maisons augmentent de 20 % sur l’ensemble du territoire de la Ville, à ce moment-là, tous ceux et celles qui subissent une augmentation du rôle d’évaluation de 20 % ne subiront aucune augmentation de taxe.

Le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne (Photo d'Archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Par conséquent, les résidents constatant une augmentation de la valeur de leur résidence de 18 % observeront une baisse de taxe, tandis que ceux qui verront la valeur s’apprécier de 22 % subiront une augmentation de 2 % de la contribution, illustre M. Champagne.

« Le taux de taxation est ajusté en fonction de la moyenne, donc en théorie, les gens ne devraient pas voir d’augmentation ou de baisse substantielle. » — Une citation de Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant

Abondant en ce sens, le président du conseil d'administration de la Chambre immobilière de l’Outaouais, Roch St-Jacques, ajoute qu’une éventuelle hausse serait, de plus, étalée sur les trois années concernées par le calcul.

À la Ville de Gatineau, on a la Loi de l’étalement sur trois ans qui vient aider les citoyens. Souvent, les gens ne s’en rendent pas compte, mais même si tu augmentes un peu, il se peut que la différence sur trois ans soit équivalente , clarifie-t-il.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, observe quant à elle que les évaluations de taxes foncières n’ont pas les mêmes effets pour tous les citoyens. Les périodes d’évaluations foncières peuvent être avantageuses pour certains et pas pour d’autres d’une période à l’autre.

Avec les informations de Rebecca Kwan et d’Alexandra Angers