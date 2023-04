Un retour réussi pour le Salon 50+ et les Jeux de la FADOQ

Après trois ans d'absence, le Salon 50+ et les Jeux de la FADOQ ont eu lieu cette fin de semaine au Centre Mario Tremblay d'Alma.

Selon les premiers chiffres disponibles, environ 9 000 personnes ont pris part à la 31e édition. Le directeur général de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice St-Pierre, s’est dit satisfait de l’achalandage.

En plus des 70 exposants sur le site pour le Salon 50+, l'événement regroupait aussi les Jeux de la FADOQ. Cette année, une douzaine de disciplines étaient au programme.

M. St-Pierre était d’ailleurs très heureux du retour de cet événement après trois ans d'absence.

On voit que les gens en avaient besoin. Sur l’aspect des compétitions, les gens aiment vraiment ce type d’événement-là. C’est un élément de stimulation qui sort les gens de chez eux et ça les force à pratiquer une activité régulière. C'est aussi un événement de promotion de la santé, donc on apporte à la clientèle une information de qualité qui leur permet d’avoir un impact sur leur quotidien.

La section régionale de la FADOQ profite d’ailleurs de l’événement pour célébrer ses 50 ans.

On a un volet spécial avec une exposition d’objets de 1972, qui est l’année de notre fondation pour faire un clin d'œil à nos 50 ans , ajoute Patrice St-Pierre.

Les gagnants des jeux iront en finale québécoise en septembre prochain à Sherbrooke.