Un homme accusé après des agressions sexuelles sur des ambulancières

Un homme de 34 ans originaire de Brampton, en Ontario, fait face à des accusations d'agressions sexuelles et de harcèlement criminel après que des ambulancières paramédicales de la région de Peel ont été sexuellement agressées et harcelées.

Dans un communiqué publié samedi, la police a déclaré qu'entre avril 2022 et février 2023, l'accusé, qui faisait une fixation aiguë sur les premières intervenantes, a commis une série d'actes ou de gestes, y compris des attouchements physiques non désirés et des commentaires sexuels offensants pendant que les ambulancières donnaient des soins médicaux .

L'homme, qui est détenu en attendant une enquête sur le cautionnement, fait face à des accusations de harcèlement criminel, d'agressions sexuelles, de méfaits et de menaces.

Les enquêteurs pensent qu'il pourrait y avoir d'autres victimes.

Le chef adjoint de la police régionale de Peel, Marc Andrews, a déclaré que le comportement de l'accusé avait suscité une grande inquiétude chez les membres des services paramédicaux de Peel et parmi les membres de la police.

Ceux qui fournissent des soins intensifs à notre communauté doivent se sentir en sécurité à tout moment , a souligné Marc Andrews.

Cette arrestation contribuera à assurer à nos partenaires des premiers intervenants et à notre communauté que de tels comportements ne seront pas tolérés.

Toute personne ayant des informations liées à cette enquête est priée de contacter Échec au crime de manière anonyme au 1 800 222-8477.

Avec les informations de CBC