L’érablière Sigewigus de la Nation mi’kmaq de Gespeg ouvre ses portes au grand public

L’érablière, qui a tout juste été inaugurée l’été dernier, accueillait ses premiers clients. Plus de 200 personnes ont pu déguster les produits de l’érable authentifiés par le logo de l’ours, à l’occasion de repas traditionnels du temps des sucres au cours de la fin de semaine.

Les produits de l'érablière Sigewigus étaient à l'honneur dimanche lors de ce repas communautaire. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le logo de l’ours fait sa place lentement mais sûrement aux quatre coins de la province. L’Est-du-Québec n’y échappe pas.

Il y a maintenant un an et demi, les Premières Nations du Québec ont créé une certification pour leurs produits et services. L’idée derrière la certification est de faire valoir l’apport économique des Autochtones de la province et de lutter contre l’appropriation culturelle.

Le logo de l’ours assure qu’un produit est fabriqué par une des 10 Premières Nations du Québec qui participent au projet.

Le logo a été créé par Frank Polson en 2021. Photo : gracieuseté

Notre objectif c’était vraiment de protéger, d’authentifier et aussi d’affirmer , explique Mickel Robertson, directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, on utilise le logo pour montrer l’empreinte économique des Premières Nations au Québec.

« C’est difficile de se battre contre des entreprises qui font faire des choses en Chine et après ça, ils vendent ça ici. […] Les Premières Nations sont encore en mode rattrapage économique. » — Une citation de Mickael Robertson, directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador

Il faut pouvoir miser sur ce qui vient de nous, sur ce qui fait nos forces pour pouvoir combler l’écart avec le reste de la population canadienne , fait-il valoir.

L'Identification Premières Nations, aussi appelée le logo de l'ours. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Depuis sa création, l’Identification Premières Nations a été attribuée à 200 entreprises autochtones, estime la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Le logo pourrait être utilisé par davantage d’entreprises. Un millier, estime son directeur. Plus il est adopté, plus il va devenir reconnaissable. Donc, c’est un mouvement collectif , commente M. Robertson.

Selon la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, il existe 1100 entreprises autochtones inscrites au registre tenu par la Commission depuis 2016.

Des profits redistribués

Les profits de la vente des produits de l’érable Sigewigus seront réinvestis dans des services à la communauté mi’gmaq de Gespeg. Son chef Terry Shaw ajoute que le logo de l’ours est aussi un symbole de respect et de fierté.

Aujourd’hui, on est capable d’avoir une meilleure représentation. Alors, cette représentation-là qui est d’une forte importance nous permet d’avoir une plus grande fierté, de nos produits et de notre peuple autochtone , souligne M. Shaw.

L'érablière Sigewigus produit du sirop d'érable depuis trois ans, mais commercialise ses produits depuis juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les entrepreneurs autochtones sont invités à s’inscrire afin de recevoir l’information leur permettant d’afficher leur identité avec ce nouveau logo. Les responsables espèrent inspirer d’autres communautés du pays.

D'après un reportage de Jean-François Deschênes