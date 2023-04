À Grande Prairie, la réalité augmentée aide des élèves à apprendre la soudure

L'accès à cette nouvelle technologie suscite un intérêt pour ce type de métier auprès d'élèves tel que Brie Martin, une élève de 12e année.

J'ai commencé à m'intéresser à ce domaine grâce à mon père, qui l'exerce , souligne-t-elle. Lorsque la réalité augmentée est devenue plus populaire, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser et j'ai voulu l'expérimenter [pour la soudure].

Chaque ensemble de RA comprend un tableau électronique, une baguette de soudure, ainsi que l'accès à un logiciel associé qui dispose d'un catalogue de paramètres préchargés.

Brie Martin, une élève de 12e année à l'école Charles Spencer, poursuit des études de soudure tout comme son père. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

En cherchant parmi les options offertes dans le catalogue, les étudiants peuvent choisir le projet qu'ils souhaitent entreprendre. En utilisant un appareil à écran tactile ou un masque doté d'un écran RA intégré, ces derniers peuvent ensuite plus aisément réaliser leur projet.

Chaque ensemble de réalité augmentée comprend un tableau électronique sans fil et une baguette de soudure. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

L'école a acheté 5 simulateurs de réalité augmentée à la fin de l'année dernière grâce à un partenariat. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Les élèves peuvent choisir le projet qui les intéresse et travailler sur un écran tactile ou avec un casque doté d'un écran intégré. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

L'utilisation de la réalité augmentée permet aux étudiants d'apprendre le fonctionnement sécuritaire de la soudure avant d'utiliser le véritable équipement. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Image 2 de 4 L'école a acheté 5 simulateurs de réalité augmentée à la fin de l'année dernière grâce à un partenariat. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Image 3 de 4 Les élèves peuvent choisir le projet qui les intéresse et travailler sur un écran tactile ou avec un casque doté d'un écran intégré. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Image 4 de 4 L'utilisation de la réalité augmentée permet aux étudiants d'apprendre le fonctionnement sécuritaire de la soudure avant d'utiliser le véritable équipement. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Joe LaValley, enseignant du cours de soudure à l’école de Grande Prairie depuis trois ans, remarque que l'équipement de RA réduit la marge d'erreur.

Dû à l'inflation du prix des plaques de métal, l'acier est extrêmement cher de nos jours et les coûts peuvent vraiment s'accumuler rapidement , constate-t-il. [Avec l'équipement RA ] les élèves peuvent acquérir cette mémoire musculaire de base avant de réellement se lancer dans la soudure.

«Cette nouvelle technologie nous permet de gagner du temps en classe et d'économiser de l'argent sur le matériel», explique Joe LaValley, professeur d'études professionnelles et technologiques à l'école secondaire Charles Spencer, à Grande Prairie. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Des soudeurs agréés sont venus essayer le système et ils étaient très intrigués par l'idée d'utiliser la réalité augmentée parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de le faire eux-mêmes , raconte Joe LaValley. Ils ont tous trouvé que ce processus était très similaire à celui qu'ils utilisent lorsqu'ils font de la vraie soudure.

Des jeunes inspirés à poursuivre la soudure

Kelsey Krewusik n'avait jamais fait de soudure avant de rejoindre le cours. Elle s'est toutefois laissée convaincre par ses amis qui ne tarissaient pas d'éloges sur cette discipline.

C'est génial parce que [la RA ] nous prépare et nous donne un aperçu du type de soudure que l'on aimerait faire , souligne l’élève de 10e année. Cela fait en sorte que l'on n'a pas aussi peur de s'engager dans une direction ou l’autre.

Quant à Keelen Prior, un élève en 10e année, il trouve que le processus l'aide à apprendre les bases, ce qui est gratifiant.

Grâce à un casque de soudure connecté à un système de réalité augmentée, Keelen Prior et les autres élèves sont guidés par une flèche bleue qui leur indique où souder et à quelle vitesse. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

L'outil permet de savoir où il faut tenir la baguette, à quelle distance elle doit se trouver de la pièce, sous quel angle elle doit être placée et à quelle vitesse elle doit bouger , explique-t-il. Cette technique m'a permis d'être plus précis et de progresser plus rapidement dans la réalisation de mes projets de soudure.

L'école a acheté 5 simulateurs de réalité augmentée à la fin de l'année dernière grâce à un partenariat avec la Grande Prairie Public School Division, qui offre un programme d’apprentissage.

Selon l'école et les étudiants, les outils de réalité augmentée permettent aux utilisateurs d'acquérir de l'expérience beaucoup plus rapidement que sans ce type d'équipement. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Une partie des élèves étudient la soudure dans le cadre de programmes éducatifs qui offrent la possibilité d'acquérir des compétences et des connaissances dans des métiers spécialisés.

L'école secondaire Charles Spencer fait partie des écoles albertaines qui offrent la possibilité aux élèves de 10e, 11e et 12e année de participer à des formations d'apprentissage tout en obtenant les crédits nécessaires pour obtenir leur diplôme de fin d'études.

Avec les informations de Luke Ettinger