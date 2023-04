Une compétition internationale de robotique à Trois-Rivières

Le troisième rendez-vous de la compétition Robotique First Québec, s’est tenu pour la première fois à Trois-Rivières du 30 mars au 1 er avril. Au total, 47 équipes de jeunes âgés entre 15 et 18 ans se sont affrontées au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières dans une compétition internationale de robotique. C'est l'équipe de l'école La Samare de Plessisville qui a remporté les honneurs.

Sur les 47 équipes participantes, 39 proviennent du Québec. Les autres ont fait le voyage de France, des États-Unis, de Chine et de Turquie.

Samedi, les équipes réalisaient leur dernière ligne droite dans la compétition, pour tenter de se rendre en finale qui se déroulait en soirée.

Ces compétitions robotiques ont pour but de favoriser l’inspiration et la reconnaissance des sciences et technologies (FIRST).

Concrètement, l’objectif pour les robots des équipes est d’amasser le plus de cubes et de cônes en 2 minutes 15 secondes, à l’aide de différents modes de fonctionnement.

Les équipes qui pilotent les robots à distance doivent par la suite acheminer les objets dans des grilles à chaque extrémité du terrain. La course se termine ensuite par un défi dans lequel les appareils doivent tenir en équilibre sur une balance, tout cela, en évitant les autres robots qui s’activent simultanément.

Les robots pouvaient être pilotés par les étudiants ou être en mode complètement autonome. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Des compétiteurs de taille

C'est l'équipe PLS de la polyvalente La Samare de Plessisville qui a remporté les honneurs, aux côtés de l’équipe Tech for Kids du Collège Regina Assumpta de Montréal et de l’équipe RIKITIK de l’école Paul-Hubert à Rimouski.

Les élèves pourront participer au championnat provincial à Houston qui aura lieu du 19 au 22 avril.

C'est une belle visibilité pour l'école rapporte un des mentors de l'équipe de Plessisville, Martine Bernier.

« On est une petite municipalité. Plessisville, ce n'est pas très grand. On est supporté dans la communauté par les gens et les entreprises aussi. Alors pour nous, c'est très important. Les gens sont fiers de notre équipe et de ce qu'on fait de nos jeunes. » — Une citation de Martine Bernier, mentor pour l’équipe PLS de la polyvalente La Samare à Plessisville

L'équipe de l'école secondaire Keranna a remporté le prix du jury pour le meilleur esprit d’équipe.

Il s'agit de la toute première participation de l'Académie de Trois-Rivières à la compétition. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

L'Académie de Trois-Rivières participait à cette compétition pour une première fois et s'est rendue en demi-finale. L'équipe est déterminée à revenir à la prochaine compétition.

« Il y a des personnes de secondaire un à cinq dans l’équipe, donc il y en a qui auront encore quatre ans pour développer leurs habiletés pour les prochaines compétitions. » — Une citation de Julia Grondin, membre de l’équipe de l’Académie de Trois-Rivières

Ces compétitions et programmes académiques inspirent plusieurs des jeunes participants à vouloir poursuivre une carrière dans ce domaine. Plusieurs d'entre eux sont recrutés par des entreprises de technologies.

Certains élèves se voient offrir des stages dans certaines entreprises, devant leurs compétences en programmation et dessins techniques développées.

La compétition a attiré plus de 5 500 amateurs de robotique à Trois-Rivières au cours de la fin de semaine.

D'après le reportage de Kassandra Lebel