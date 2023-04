La saison des sucres se laisse désirer au Témiscamingue

Le temps froid qui persiste a déjà retardé l’écoulement de l’eau d’érable d’environ deux semaines à l’érablière Tem-Sucre de Laniel.

Même si elle a coulé un petit peu au début de la semaine dernière, ce n'est pas suffisant pour lancer la production de sirop. Et la bordée de neige tombée samedi n’est rien pour aider.

« Il est tombé un bon 40 à 50 centimètres de neige dans le bout de Laniel et de Témiscaming. Ça nous donne un petit peu plus de retard, le temps de dégager le pied des arbres. J’espère que cette semaine, ça va partir pour de bon. Si on se fait une moyenne de toutes les années, deux semaines avant Pâques et deux semaines après Pâques, ça nous donne un bon repère du temps des sucres. Mais ça se laisse attendre cette année, on a hâte de commencer », affirme Hugo Lévesque, propriétaire de Tem-Sucre.

Pour Hugo Lévesque, la saison des sucres est très occupée. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

M. Lévesque rappelle que les érablières sont tributaires des conditions météo. Il faut du soleil, une certaine humidité, des températures douces d’environ 8 °C le jour et des températures froides à -8 °C la nuit.

« On est très dépendants de la température. C’est elle qui décide tout, c’est dame Nature. L’année passée, on a eu une année exceptionnelle, une saison vraiment parfaite, avec des conditions parfaites et des températures plus que parfaites. Mais il n’y pas une année qui est semblable à une autre. Cette année, on va vous le dire à la fin de la saison des sucres si c’était une bonne année. Mais c’est sûr que c’est tardif cette année, vraiment », précise Hugo Lévesque, dont les produits de l’érable sont distribués en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-Est ontarien.

La Sucrerie du Huard enfin prête

Yan Gaudet, de la Sucrerie du Huard, dans le secteur de Témiscaming, accuse lui aussi un retard sur la saison habituelle. Mais il est plutôt zen puisqu’il termine en ce moment des travaux d’amélioration qui l’auraient empêché de lancer sa production plus tôt.

Toutefois, il espère lui aussi que les érables commencent à couler avec les températures plus douces prévues dans les prochains jours.

Une partie des installations de l'érablière Tem-Sucre au Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

« Ça prendrait du soleil, surtout avec la bordée de neige qu’on vient d’avoir hier. Ça va prendre quelques jours avant que ça démarre comme il faut et qu’on puisse dire : OK, on est vraiment lancés officiellement. Cette semaine, il va y avoir une journée ou deux qui seraient plus propices à ça, mais les autres ne sont pas très chaudes. Il fait encore froid la nuit, ce qui ralentit les journées. On est sur le bord, mais on n’est pas encore tout à fait là. Ça va peut-être prendre encore quelques jours, peut-être une semaine », prédit Yan Gaudet.

« Nos grands-pères disaient tout le temps que Pâques commence ou finit les sucres. Cette année, je pense que ça va pas mal les commencer », évoque M. Gaudet, qui écoule pratiquement toute sa production de sirop d’érable en vrac.

Un potentiel à protéger

Yan Gaudet représente aussi l’Abitibi-Témiscamingue au conseil d’administration des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). Il reconnaît que les coupes forestières demeurent un gros problème dans la région. La plupart des érablières du Témiscamingue sont situées dans des forêts publiques.

« C’est sûr que ça nous affecte. Ça fait longtemps qu’on en parle. On veut essayer de protéger des potentiels agricoles en région pour venir à bout d’avoir un développement futur. On travaille fort là-dessus. Ça avance tranquillement, pas aussi vite qu’on le souhaiterait, mais c’est comme ça partout, tout le temps. On veut pouvoir léguer quelque chose aux futurs producteurs qui vont vouloir s’installer dans la région », fait-il valoir.

Yan Gaudet, copropriétaire de la Sucrerie du Huard et représentant régional aux PPAQ. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

D’ailleurs, Yan Gaudet rappelle que selon une étude du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, l’Abitibi-Témiscamingue est au troisième rang des régions ayant le plus de potentiel acéricole. Or, si on veut développer ce potentiel, il faudra non seulement protéger les érables de la coupe forestière mais aussi faciliter l’électrification des érablières en forêt.

« Si l’électricité ne se rend pas à ces producteurs-là, ça devient moins rentable et moins envisageable pour les nouveaux producteurs de venir s’installer ici. Ils vont plutôt aller dans d’autres régions où la ligne électrique passe juste à côté, où ils peuvent se connecter et être beaucoup plus efficaces et rentables. Je travaille beaucoup là-dessus. Ça semble parti sur le bon bord, mais c’est encore en développement. On n’a aucune confirmation encore », reconnaît Yan Gaudet.

L’Abitibi-Témiscamingue dénombre plus de 150 détenteurs de permis de production acéricole.