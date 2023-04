L’intégration des personnes atteintes d’autisme préoccupe des organismes manitobains

Asperger Manitoba Inc (AMI) et Level IT Up constate que malgré l’augmentation de la sensibilisation à l’autisme au cours des dernières décennies , il y a encore de grands efforts à faire au Manitoba.

On estime que 20 742 enfants, jeunes et adultes atteints du spectre de l'autisme et leurs familles continuent de lutter pour accéder à l'éducation publique, au soutien en matière de santé mentale, à l'emploi et aux options de vie autonome , écrivent les deux organismes dans un communiqué, dimanche.

Face à ces défis, AMI affirme avoir obtenu le soutien du Mitacs, un organisme national de recherche et du département de psychologie de l'Université du Manitoba pour mettre à jour et réorganiser son programme Skills for living , indique le communiqué.

Le programme de 11 semaines permet de travailler aux côtés des adultes autistes afin de leur permettre de mieux comprendre et gérer l'intelligence émotionnelle, la communication sociale et bien d'autres choses encore .

La directrice générale de Level IT Up explique aussi que son organisme a étendu ses services de formation et d’évaluation préalables à l'emploi aux étudiants de l'enseignement postsecondaire atteints d'autisme et de formes similaires de neurodiversité .

Nous avons entamé des discussions avec un certain nombre d'établissements d'enseignement postsecondaire […] pour voir comment nos services peuvent être adaptés aux horaires et aux besoins des étudiants de l'enseignement postsecondaire qui se heurtent à d'importants obstacles pour trouver et réussir leur expérience professionnelle , informe-t-elle.

Les troubles du spectre de l’autisme sont des troubles neurologiques complexes qui affectent les fonctions du cerveau, selon le site web du gouvernement du Manitoba.

Ils se caractérisent par des difficultés dans la communication, les rapports sociaux et caractère restreint des comportements, des intérêts et des activités ,

Dans les écoles manitobaines, la programmation pour les élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA) est élaborée par une équipe où les parents sont mis à contribution, selon une approche de planification personnalisée , peut-on lire sur le site web du gouvernement.

Un guide  (Nouvelle fenêtre) a été élaboré par les autorités afin d'accompagner les élèves atteints de troubles du spectre autistique

Dimanche, Asperger Manitoba Inc (AMI) et Level IT Up profitent de la Journée de sensibilisation à l’autisme pour organiser un déjeuner-partage dans la capitale manitobaine.

L'Association des parents d'enfants autistes du Manitoba (PACE) organise également une marche pour sensibiliser sur l’enjeu.