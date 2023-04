L’arrivée du printemps célébré au salon d'horticulture du CRIFA

De nombreux curieux sont venus admirer la créativité des jeunes étudiants du CRIFA de Coaticook. L'horticulture prend de plus en plus de place dans la vie des citoyens.

Tout ce qui est horticole, aménagement paysager, c'est en grande demande , explique l’enseignant en aménagement paysager du CRIFA, Mathieu Poisson. Bien que le taux de placement des étudiants soit de 100 %, seulement 25 jeunes sont inscrits en aménagement paysager et en horticulture. Juliette Côté-Goulet de Granby fait partie du lot.

« Ça fait quatre étés que je travaille pour la Ville de Granby comme col bleu. J'avais un peu le pied dans le domaine et je me suis dit que j'aimerais approfondir davantage mes connaissances et faire plus de murets, de bassins et de travailler plus avec la pierre naturelle. »