Enquête sur des surdoses présumées de drogue au centre-ville de Toronto

La police pense que toutes les surdoses et tous les décès sont liés à l'utilisation de fentanyl distribué dans le centre-ville de Toronto.

Dans un communiqué publié dimanche, le Service de police de Toronto rappelle aux gens que s'ils consomment des drogues, y compris du fentanyl, ils doivent faire preuve d'une extrême prudence et ne pas les prendre seuls.

Si quelqu'un souffre d'une maladie grave après avoir consommé un stupéfiant, il doit se rendre à l'urgence d'un hôpital, appeler le 9-1-1 ou se rendre immédiatement dans une clinique sans rendez-vous pour se faire soigner.

Pour une orientation vers un centre de traitement de la toxicomanie, visitez Connex Ontario, composez le 211 ou appelez le Centre de toxicomanie et de santé mentale au 1-800-463-2338. Pour plus d'informations sur la prévention des surdoses et l'intervention, veuillez visiter le site Web de la santé publique de Toronto.