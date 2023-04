Jeune adulte cherche amis : les défis de nouer des liens dans un Toronto post-pandémie

Si se faire des amis semble être la chose la plus simple et naturelle du monde pendant l’enfance, cultiver ses amitiés ou en construire de nouvelles peut être un véritable défi à l’âge adulte, surtout après trois ans de pandémie. À Toronto, de jeunes adultes ont pris les grands moyens pour remédier au problème.

Dans sa cuisine de Richmond Hill, au nord de Toronto, Miriam Amdur, 25 ans, débouche une bouteille de vin Girls NightOut avec son amie Diana Marcovici. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées à l’université, mais s’étaient perdues de vue depuis quelques années.

Quand Miriam a contacté son ancienne camarade de classe sur Facebook pour renouer, cette dernière a accepté l’invitation sans hésitation.

Je me demandais ce que tu faisais depuis l'université et avec la COVID. Il y a beaucoup d’amis que je n’ai pas revus et j’avais envie de cette connexion humaine , raconte Diana Marcovici.

Ce n’est pas la première fois que Miriam Amdur tente de relancer d’anciennes amitiés. Après une période de solitude difficile pendant la pandémie, elle s’est lancé un défi : se faire 52 nouveaux amis en un an, soit une rencontre par semaine. Les gens qu’elle contacte sont d’anciens amis, comme Diana, mais également des amis d’amis et des connaissances.

Après plusieurs de ces rencontres, et de multiples anecdotes, Miriam a décidé de les raconter dans un blogue. Depuis, même des étrangers l’ont contactée pour participer à l’expérience et rompre avec leur propre isolement.

Quand on ne parle pas de notre solitude, on est seul dans notre solitude. On a peur de parler de ça parce qu’on a l'impression que c'est une faiblesse, mais pas du tout. On est tous des humains et on en fait tous l'expérience , pense-t-elle.

Pour son projet, Miriam Amdur a créé un site Internet sur lequel elle raconte les histoires des personnes qu'elle rencontre. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le récit qui a reçu le plus d’intérêt de la part de ses lecteurs jusqu’à maintenant est celui de sa rencontre avec son enseignant d’histoire de 10e année, M. Shaw. L’enseignant récemment retraité venait tout juste de perdre un ami très proche lorsque Miriam Amdur l’a contacté. Autour d’un café, ils se sont rappelé les jeunes années de Miriam au secondaire. Elle lui a aussi raconté sa dernière relation amoureuse et son sentiment de profonde solitude au sein de son couple à l’époque.

On a beaucoup parlé de relations amoureuses. Je savais qu’il avait été marié à deux reprises, mais c’est tout. En tant qu’élève on a une certaine relation avec ses enseignants, mais c’est différent quand on s'assoit pour prendre un café. J’ai pu voir l’émotion derrière l’homme , explique-t-elle.

La COVID-19, ce virus qui nous a éloignés

Un sondage* mené en 2022 par la Fondation de Toronto et l'Institut Environics, en collaboration avec 17 organismes communautaires, révèle que les Torontois rapportent avoir moins de famille et d’amis proches qu’en 2018 et les voir moins souvent.

En 2021, Statistiques Canada a sondé la population dans le cadre de son Enquête sociale canadienne et s'est penchée, entre autres, sur le bien-être et l'impact de la COVID-19 auprès de 20 000 Canadiens de 15 ans ou plus. Le sondage rapporte que plus de 10 % des répondants se sentaient toujours ou souvent seuls, et que plus de la moitié des Canadiens se sentant seuls faisaient état d'une santé mentale passable ou mauvaise.

Le tissu social a été complètement déchiqueté. On est tous en état de choc, bien que les gens essaient de dire que non c'est fini, c'est réglé, moi, avec mes lunettes de sociologue, je vois que les gens sont en détresse , lance la professeure émérite à l'Université d'Ottawa, Diane Pacom.

La sociologue Diane Pacom observe que la pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs importants sur le tissu social. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Elle ajoute que les grandes villes comme Toronto permettent de vivre dans l'anonymat, ce qui ne favorise pas les rencontres.

De l'autre côté, il y a toutes ces communautés ethniques qui existent [...] et fatalement ils se rapprochent entre eux pour pouvoir survivre la transition dans un pays nouveau , explique la sociologue.

Rencontrer sans pression

C’est aussi ce qu’a remarqué Milan Seki. À 29 ans, la jeune femme vit à Toronto depuis une quinzaine d’années. Selon elle, le rythme de vie effréné des jeunes professionnels qui habitent la métropole accroît le sentiment de solitude. Elle ajoute que le phénomène a pris de l’ampleur durant la pandémie, notamment en raison du télétravail.

« Quelque chose a changé. C’est vraiment difficile de développer des liens profonds » — Une citation de Milan Seki, fondatrice, Invisible Strangers

Il y a quelques mois, elle a donc décidé d’organiser des événements conçus pour aider les jeunes adultes à socialiser et faire de nouvelles rencontres.

Les gens disent qu’ils ont essayé les événements de réseautage et les rencontres romantiques, mais que [mon concept] est unique parce qu’ils peuvent simplement être eux-mêmes. Cela leur donne espoir , assure Mme Seki.

On a peur d’être vulnérable

S’il y a bien une leçon que Miriam Amdur a tirée de son expérience, c’est d’oser faire le premier pas. Son amie Diana et elle pensent que la peur d’être rejeté est l’un des principaux obstacles aux nouvelles amitiés à l’âge adulte.

« Quand je demande à quelqu'un de le voir, s'il dit non, même si ce n’est pas parce qu’il ne veut pas me voir, mais parce qu’il est trop occupé, je le prends comme un rejet. Je pense que beaucoup de personnes ne veulent pas ressentir ça. » — Une citation de Diana Marcovici

On a peur d'être vulnérable avec les gens. Quand on est enfant, on demande n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Quand on est adulte, on pense plus, on a moins confiance dans les autres. Je pense que ça rend les nouvelles amitiés plus difficiles , renchérit Miriam Amdur.

Miriam Amdur a fait plus de 25 rencontres depuis le début de son projet. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Cette peur du rejet, la psychologue Élisabeth Camirand, qui a consacré sa thèse de doctorat aux relations amicales et amoureuses à l’âge adulte, la constate souvent parmi ses patients.

[À l’âge adulte] on se pose beaucoup plus de questions. On est aussi beaucoup plus conscient et appréhensif du regard de l'autre. Je pense que des fois on se met juste plus de pression , explique-t-elle.

Selon elle, une simple séance de chit chat avec un collègue peut suffire pour jeter les bases d’une nouvelle amitié.

Accoudée sur l'îlot central de la cuisine, Diana Marcovici montre à Miriam les photos de son récent mariage. La jeune femme dit qu’elle ne regrette pas du tout la démarche de son amie.

C'est dommage quand des personnes qui étaient très proches s'éloignent. [...] J’ai trouvé ça courageux [de sa part] , dit-elle.