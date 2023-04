Un dernier salon pour le promoteur d’Expo-Nature Chicoutimi

C’est avec beaucoup de tristesse que Robert Ferland a vécu son dernier salon.

« C’est un attachement de la région et des exposants pour moi. C’est rendu comme une famille. » — Une citation de Robert Ferland, promoteur d'Expo-Nature Chicoutimi

Une décision riche en émotion pour le promoteur qui a l’événement tatoué sur le cœur.

Les exposants ont de la misère à accepter que je quitte et moi aussi, je suis très déçu de quitter. Moi même, j’ai la larme à l’œil de dire que c’est mon dernier salon.

En 20 ans, Robert Ferland a grandement fait évoluer Expo-Nature Chicoutimi. Le salon est passé de 4 000 à 15 000 visiteurs. Une croissance qui s'explique selon lui par la qualité des exposants présents.

C’est grâce aux exposants qui ont cru en moi. La beauté de l’événement, ce n’est pas moi, Robert Ferland. C’est réellement de toute beauté, les gens qui font l’événement Expo-Nature, le font avec le cœur , ajoute-t-il.

Le 39e Salon Expo-Nature de Chicoutimi a été un succès sur toute la ligne. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

M. Ferland a acheté le salon à son patron de l’époque. Il s'agissait d'une occasion en or pour ce passionné de chasse et pêche et amoureux de la région. Depuis, il a apporté un vent de renouveau et s’est toujours assuré de la satisfaction des visiteurs.

« En 20 ans je pense que j’ai eu une seule plainte d’un visiteur! » — Une citation de Robert Ferland, promoteur d'Expo-Nature Chicoutimi

Quatre personnes sont déjà intéressées à acheter l’événement. Robert Ferland veut toutefois s’assurer que le salon reste entre les mains d’un promoteur de la région.

Expo-Nature Chicoutimi a pris fin dimanche au Pavillon sportif de l'UQAC.