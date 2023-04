Une prime pour chaque coyote abattu dans des municipalités du sud-est de la Saskatchewan

Les chasseurs sont récompensés quand ils prouvent leurs prises en rapportant une paire de pattes de cet animal, selon le préfet de la municipalité rurale de Weyburn, Norm McFadden.

Il explique que Weyburn a pris la décision de mettre cet incitatif en vigueur par crainte pour les troupeaux et les familles de la région.

Certaines personnes ont rapporté avoir vu des meutes allant jusqu'à 15 coyotes et s'inquiètent pour leurs enfants, tandis que les éleveurs craignent que leurs animaux, notamment les veaux, ne soient pris pour cible, selon le préfet.

Nous ne voulons pas exterminer les coyotes. Il faut aider Mère Nature un peu [...] parce que leur nombre est élevé , soutient Norm Mcfadden.

Les chasseurs doivent également fournir les coordonnées du propriétaire du terrain où chaque animal a été tué, pour éviter que certaines personnes essaient d'être payées pour des coyotes abattus ailleurs.

Les municipalités rurales de Estevan et de Cymri offrent elles aussi une récompense aux chasseurs de coyotes. Norm Mcfadden précise que le programme devrait continuer jusqu'à l'automne et que le nombre de coyotes abattus ou aperçus en déterminera la fin.

Un gaspillage de ressource

Selon Norm Mcfadden, la chute du prix des fourrures de coyote explique en partie l'augmentation de leur population.

En 2019, le vendeur de fourrure ontarien Fur Haversters Auction Inc. vendait ces fourrures 120 $ en moyenne et à l'été 2022, ce prix avait chuté à un peu moins de 35 $.

Le président de l'Association des trappeurs de la Saskatchewan, Don Gordon, explique cette baisse du prix par une diminution de la demande, notamment depuis que des joueurs comme Canada Goose se sont retirés du marché de la fourrure.

Quant à la prime, il doute qu'elle encourage les chasseurs à faire l'effort de cibler spécifiquement les coyotes. C'est un gaspillage de ressources. Je vois mal les gens se lancer là-dedans parce que les fourrures ne valent presque plus rien, maintenant , estime Don Gordon.

Nature Saskatchewan est aussi sceptique quant à l'effet de ces primes et affirme que les recherches prouvent que les animaux plus faibles sont abattus, ce qui profite aux plus forts qui se reproduisent en plus grand nombre.

Les autorités conseillent aux personnes qui se trouvent à proximité d'un coyote de ne pas courir, mais plutôt de lever les mains au-dessus de la tête, de crier et de frapper des mains pour l'effrayer.

Avec les informations de Kelly Provost