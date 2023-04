Sept-Îles accueille pour la première fois le Championnat provincial des clubs de curling

Le Championnat provincial des clubs de curling est en cours à Sept-Îles, où 17 équipes de la province s’affrontent, dont six de la Côte-Nord. L’une d’entre elles, l’équipe Cindy Dallaire de Sept-Îles, se mesurera en finale féminine dimanche après-midi à l’équipe Bonnie Dunn.

Par un pointage de 10 à 6, l’équipe septilienne a battu samedi celle de Cyntia Plouffe de Gatineau, qui a gagné le Championnat provincial des clubs il y a deux ans.

Ça me surprend! , s’étonne Émile Asselin, le directeur des compétitions de Curling Québec. Pour la plupart [des joueurs de la Côte-Nord], c’est leur premier championnat provincial , explique-t-il.

En comparaison, les équipes d’ailleurs au Québec peuvent compter sur des joueurs d'expérience qui compétitionnent fréquemment à l’échelle nationale, dit-il.

Si l’équipe de Cindy Dallaire devait gagner le Championnat provincial des clubs dimanche, Nadia Tremblay, Karine Lachance, Christine Beaulieu et elle-même auraient comme prochaine mission le Championnat canadien. Celui-ci se déroulera en novembre à Winnipeg et rassemblera les meilleurs clubs de toutes les provinces.

Une première à Sept-Îles

C’est la première fois que le Championnat provincial des clubs atterrit au Club de curling de Sept-Îles, ce qui a permis à un bon nombre de joueurs de la Côte-Nord de se joindre à la compétition, selon son vice-président, Richard Jauron.

Il y a de la visibilité. Ça permet aux équipes de la région de moins voyager. La plupart des autres tournois sont à Montréal, même à Amos ou à Rouyn-Noranda, souligne M. Jauron.

Alors que les équipes jouaient samedi, une petite foule les observait depuis la salle de réception du Club qui surplombe les longues allées glissantes.

Autour de grandes tables, des joueurs venus de Montréal, d’Outaouais et de Chicoutimi discutaient.

L’ambiance au curling, c’est toujours très social , se réjouit Christine Russell. Sur la glace, c’est un peu plus sérieux, mais ensuite, on s’assoit ensemble.

Si le Championnat provincial des clubs a des airs particulièrement sociaux, c’est qu’il maintient en vie une tradition qu’ont laissée derrière des athlètes en quête de performance. Avant, les championnats canadiens fonctionnaient comme ça, tout le monde venait du même club , explique Émile Asselin. Beaucoup de flexibilité aux règles a été ajoutée à ça pour faire en sorte d’avoir les meilleures équipes possibles au Championnat du monde.

La compétition demeure vive à Sept-Îles cette fin de semaine. L'ambiance sur la glace est tendue et criarde. Les skips vocifèrent des instructions aux balayeurs jusqu’à ce que les pierres s’entrechoquent bruyamment.

Quatre équipes masculines et deux féminines de Port-Cartier et Sept-Îles se sont inscrites à la compétition.

Les finales du Championnat provincial des clubs ont lieu à 13 h, dimanche, au Club de Curling de Sept-Îles. S’y affronteront les équipes de David Maheux et de Yannick Martel chez les hommes, et de Bonnie Dunn et de Cindy Dallaire, de Sept-Îles, chez les femmes.