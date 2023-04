La municipalité de Témiscaming n’a plus de clinique dentaire

La Ville de Témiscaming n'a pas réussi à trouver un dentiste pour prendre la relève du Dr André Valiquette, parti à la retraite à la fin du mois de mars après 39 ans de service.

Le médecin a lui-même tenté, sans succès, de recruter un dentiste pour prendre en charge ses quelque 1500 patients.

Pour le maire Pierre Gingras, il est regrettable de voir les citoyens être forcés d'aller se faire soigner loin de chez eux.

« Ça devient difficile pour les gens de Témiscaming parce qu'on se retrouve sans dentiste. Les gens doivent commencer à regarder pour avoir un dentiste à North Bay ou à Ville-Marie. Les gens vont devoir se déplacer. C'est malheureux. » — Une citation de Pierre Gingras

Le maire dit que la Municipalité n'a pas l'intention de baisser les bras mais qu'à court terme, elle n'a pas de solution à proposer. On est déçus [...]. Les citoyens devront se déplacer. Ce n'est pas tout le monde qui a une voiture et les personnes âgées aussi ont besoin d'un dentiste, mais malheureusement, elles vont devoir quêter des transports pour se déplacer sur de bonnes distances. Alors oui, on trouve ça bien déplorable , insiste le maire, qui doit lui aussi chercher une clinique pour obtenir des soins dentaires.

Inquiète de la situation, l'ACDQ interpelle les partis d'opposition

Le président de l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec se dit inquiet, car il s’agit d'un problème qui touche plusieurs régions.

Ça nous rend très très inquiets pour l'avenir parce qu'on voit que c'est un problème qui tend à se généraliser dans les régions éloignées, où on a beaucoup de difficulté à attirer autant des dentistes que des hygiénistes dentaires , lance le Dr Carl Tremblay, qui rappelle que les municipalités de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami n'ont plus de clinique dentaire depuis plusieurs années.

Le Dr Carl Tremblay déplore aussi la mauvaise répartition géographique des effectifs, ce qui met de la pression sur les cliniques déjà en activité dans ces régions. C'est inquiétant pour les enfants et pour les adultes. Puis ça met beaucoup de stress sur les cliniques restantes parce qu'elles reçoivent beaucoup d'appels, elles sont déjà très très occupées , mentionne le médecin, qui insiste pour dire que les soins dentaires sont des soins de santé essentiels .

Son organisation tente de trouver des solutions en offrant par exemple des subventions de stage en région pour de futurs dentistes. On subventionne des stages en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord et en Gaspésie, les régions les plus touchées par ces pénuries-là, parce qu'on est extrêmement conscients qu'un village qui n'a pas de clinique dentaire, c'est difficile d'y attirer de jeunes familles , reconnaît le médecin.

L' ACDQ a aussi demandé, sans succès, au ministre des Finances du Québec de mettre en œuvre des mesures financières pour inciter les futurs dentistes à s'installer en région.

Elle compte maintenant s'adresser aux députés de l'opposition pour qu'ils interpellent le gouvernement sur cette question fort problématique.