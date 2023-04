L’Océanic bat 5 à 2 les Saguenéens de Chicoutimi

On est en contrôle. Le boulot a été fait par tout le monde , a affirmé Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic.

Luka Verreault a ouvert la marque en déviant agilement une rondelle lancée par le défenseur Charles Côté, en avantage numérique.

Maxime Coursol a ensuite profité d’un retour de lancer à seulement 12 secondes de la fin de la première période pour doubler la marque, toujours en avantage numérique.

Les Saguenéens ont repris espoir grâce à un cafouillage de l’Océanic en zone défensive, dont a su profiter le joueur de centre Thomas Bégin. Si la deuxième période a été du côté de Chicoutimi, ses nombreuses poussées ne se sont jamais rendues jusqu’au fond du filet.

En troisième période, l’Océanic de Rimouski a aussitôt creusé l’écart grâce à un but sournois de Thomas Lévesque, qui a coincé la rondelle entre le poteau et la jambière du gardien adverse, Charles-Antoine Lavallée.

Quelques minutes plus tard, l’ailier gauche Alexandre Blais a su profiter des largesses défensives des Saguenéens et s’avancer, libre comme l’air en avantage numérique, pour décocher un tir précis et fatal.

Alors qu’elle traînait de l’arrière par la marque de 4 à 1 en fin de troisième période, l’équipe de Chicoutimi a redonné espoir à la foule du Centre Georges-Vézina. Samuel Vachon a profité d’une contre-attaque en surnombre en désavantage numérique pour doubler le score.

Mais les 7 minutes 36 secondes qui restaient à la troisième période ont été insuffisantes pour les Saguenéens. L’Océanic, en marquant à une vingtaine de secondes de la fin de la partie dans un filet désert, rentrera à Rimouski mardi prochain avec une avance de deux à zéro dans la série contre Chicoutimi.

On garde la tête bien froide , assure l'entraîneur-chef Serge Beausoleil. On est surtout très heureux de revenir devant nos partisans.

Le prochain match aura lieu le 4 avril, au Colisée Financière Sun Life, à 19 h.

Avec la collaboration de René Levesque