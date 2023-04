Réal Bérard devient le 2e membre honoraire de la Maison des artistes visuels francophones

Selon la directrice adjointe de la Maison des artistes visuels francophones, Lou-Anne Bourdeau, l'idée derrière la cérémonie de samedi est de saluer des gens qui ont vraiment eu un impact soit sur la vie artistique ou culturelle dans la francophonie manitobaine et au-delà .

Elle souligne notamment l'humilité de l'artiste dans son œuvre. Il garde toujours, je pense, cette candeur-là face à l'art, face à la création [...] C'est particulièrement important de garder son cœur d'enfant devant les découvertes de l'art.

Pour sa part, Réal Bérard est reconnaissant du geste visant à mettre en valeur son travail artistique. J'aime la liberté de faire ce que je veux, puis ça me rend heureux [...] S'il y a des choses qui les intéressent, c'est là.

« On est comme de vieux prospecteurs si on cherche dans le monde du beau puis parfois, on pense qu'on l'a trouvé. »