La perle rare difficile à dénicher pour l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Même si le processus d'embauche perdure depuis maintenant plus de trois mois, l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a toujours pas trouvé de relève pour succéder à Mme Boily qui a quitté la direction générale de l'ensemble au début de l'année 2023.

Christine Boily est désormais la directrice générale de la Société d'aide au développement des collectivités du Fjord. Photo : Radio-Canada

Une lueur d'espoir fugitive

À ce jour, les administrateurs de l’organisation ont passé au peigne fin une dizaine de candidatures de concert avec un consultant externe.

La plupart d’entre elles n’avaient aucun lien avec le domaine de la musique classique et même avec le monde de la culture de manière générale.

Dans les faits, un seul dossier sortait réellement du lot.

Cependant, l’enthousiasme des dépisteurs de talent est retombé aussi rapidement qu’un soufflé!

On a rencontré un candidat avec un beau potentiel. Malheureusement, il s’est désisté à la dernière minute. Il a eu une offre de son employeur qui était meilleure que celle de l’Orchestre , résume le président du conseil d’administration de l'ensemble, Berhnard Simard.

Une pause temporaire

Une fois ce revers de fortune encaissé, l’opération de séduction a été momentanément mise sur la glace le temps de réviser la stratégie de recrutement.

Les critères d’embauche seront donc revus tout comme les endroits où le poste sera éventuellement affiché de nouveau.

Malgré les embûches, le moral des troupes demeure au beau fixe parmi les responsables du recrutement.

Il y a une pénurie de main-d'œuvre. On s'en rend bien compte. On ne lâche pas. On va trouver la bonne personne , assure M. Simard, dans un élan d’optimisme.

D’ici là, une solution de rechange temporaire a été mise en place.

Le C.A . m'a demandé de prendre le poste par intérim de deux à trois jours par semaine pour maintenir les relations avec les partenaires, pour encadrer les travailleurs permanents, pour finaliser la saison actuelle et pour préparer la prochaine en compagnie du directeur artistique Jean-Michel Malouf , explique Berhnard Simard.

Il conclut en s’adressant directement aux mélomanes, d’un ton confiant.

Soyez certains qu'il va y avoir une saison 2023-2024 avec d'excellents concerts , s’exclame-t-il, en souriant.

D’ailleurs, le dévoilement officiel de la programmation doit avoir lieu à la fin du mois de mai.