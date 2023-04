Le Drakkar bat les Wildcats et égalise la série

C’est le défenseur des Wildcats Étienne Morin qui a ouvert la marque en première période, grâce à un tir précis en avantage numérique. En deuxième période, c’est d’ailleurs lui qui a alimenté Yoan Loshing pour le but suivant de Moncton, toujours avec l’avantage d’un homme.

À peine trois minutes plus tard, Loshing a marqué son deuxième but du match, portant le score à 3-0. La situation semblait désespérée pour le Drakkar de Baie-Comeau, d’autant plus que les joueurs se trouvaient en patinoire du club adverse, au Centre Avenir de Moncton.

Mais quelques instants après la moitié du match, Charles-Antoine Dumont a servi une savante passe transversale à Félix Gagnon, qui a compté le premier but du Drakkar et entamé une remontée de quatre buts.

Le Drakkar a commencé la troisième période en force, avec un but marqué par Justin Poirier dans les cinq premières minutes. C’était alors 3-2, avec quinze minutes à faire à la partie.

C’est à six minutes seulement avant la fin de la troisième période que l’égalité a été créée par le défenseur Anthony Lavoie, avec un tir dévié de la ligne bleue.

Le Drakkar, au seuil d'une victoire, n'avait toutefois pas de place à l'erreur. Pour l'entraîneur en chef Jean-François Grégoire, il était donc crucial de garder ses joueurs concentrés. On encourage, on répète les choses qu'on doit bien faire, et on se doit de garder les présences courtes et disciplinées , explique-t-il.

En première période de prolongation, le gardien du Drakkar, Olivier Ciarlo, a su résister aux poussées offensives des Wildcats, permettant à son équipe d’entamer une deuxième période de prolongation. Celle-ci a duré moins de deux minutes. Le joueur de Baie-Comeau Charles-Antoine Lavallée a récupéré un retour de lancer du gardien adverse Jacob Steinman qui, désaxé, n'a eu aucune chance.

Le Drakkar de Baie-Comeau égalise la série par un score identique à celui par lequel il avait été défait vendredi. La prochaine rencontre entre les deux équipes aura lieu mardi au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, à 19 h.