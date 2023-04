Le Mois de l’autisme sera souligné en Abitibi-Témiscamingue

Ce dimanche après-midi elle invite la population à une journée porte ouverte sur ses installations à Rouyn-Noranda.

Il y aura également une journée de tatouage, un café-rencontre et une conférence sur le spectre de l'autisme dans les prochains jours.

La directrice générale Marjorie Viau rappelle que ce mois est l'occasion de faire connaître son organisme au public.

Le mois de l'autisme, c'est vraiment pour nous faire voir dans la société, nous faire connaître, faire savoir aux gens qu'on existe, quels services on offre, puis c'est pour nous permettre aussi de leur montrer notre disponibilité, qu'on est là pour eux, pour les aider à répondre à leurs questions , explique la responsable.

Elle rappelle que son organisme offre plusieurs services aux personnes touchées qui souffrent du spectre de l'autisme et à leurs proches.

On a le centre de jour où on accueille des usagers de l'âge adulte du lundi au jeudi. On a également notre camp d'été estival pour les enfants atteints du spectre de l'autisme qui est ouvert 6 semaines pendant l'été. Plusieurs activités comme des sorties, des activités artistiques, sportives, puis également des sorties pour la socialisation. On offre également ce même service à notre clientèle adulte , dit Marjorie Viau.

L'organisme offre également un service externe pour aider les familles qui ont besoin de soutien à trouver les ressources nécessaires, à trouver des solutions aux problèmes vécus.

Actuellement, la SAAT compte une soixantaine de membres, mais il offre des sévices à beaucoup plus de personnes.

Marjorie Viau souhaite ouvrir des bureaux dans les autres MRC de la région.

On est les seuls en région qui offrent ce service. C'est sûr qu'on aimerait ouvrir une autre SAAT dans les autres MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, mais pour l'instant, les budgets ou communautaires, ce n’est pas toujours évident, donc c'est toujours une source de problème de trouver du financement, mais c'est quelque chose qu'on vise à moyen et long terme d'avoir d'autres SAAT dans les autres MRC , dit-elle.

Le mois de sensibilisation à l’autisme se tient sous le slogan « Faisons briller l’autisme dans toute sa diversité ».