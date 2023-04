Pascale Joëlle Fortin-Daigle met son expérience transgenre au service de la communauté

Pascale Joëlle Fortin-Daigle se définit comme une personne non binaire, transmasculine, transsexuelle et homoromantique. Vous avez de la difficulté à suivre?

Absolument! , lance-t-iel en riant. C’est ce que je dis quand je me présente pour lancer la conversation. Quand je le fais, les gens sont perdus.

Pascale Joëlle tient à ce qu’on utilise le pronom iel , car c’est ce qui la représente vraiment : une personne qui, à 26 ans, assume fièrement et totalement ce qu’iel est.

C’est quoi, « iel » ? C’est un pronom personnel utilisé pour parler d’une personne, quel que soit son genre. Le pronom iel est utilisé depuis quelques années pour être plus inclusif et inclusive quand on parle d’une personne qui ne se définit ni comme une fille (elle) ni comme un garçon (il). Plusieurs personnes non binaires francophones l’ont adopté comme pronom personnel.

Quand elle a découvert sa situation transgenre au début de son adolescence, Pascale Joëlle a été chanceuse, car elle a eu des parents qui ont compris son cheminement.

Néanmoins, parce qu’il manquait de ressources sur le sujet, elle a dû procéder elle-même à ses recherches pour leur expliquer ce qu’elle vivait.

Au service de la communauté transgenre

Le drapeau de la communauté transgenre. Photo : Sarah Petz/CBC

À 26 ans, Pascale Joëlle Fortin-Daigle se sert maintenant de toute cette information et la met au service de la communauté pour informer les jeunes transgenres, leurs parents et leur entourage et les aider à mieux vivre cette étape charnière de leur vie.

« Ça m’a pris un certain temps pour être à l’aise de dire que je suis une personne non binaire. Je me place dans les souliers de Pascale qui, à 12 ans, ne comprenait pas ce qui lui arrivait dans sa puberté. J’aurais voulu avoir un endroit pour obtenir de l’information et pour accompagner mes parents, mais j’ai fait tout ce travail par moi-même. » — Une citation de Pascale Joëlle Fortin-Daigle

Ce travail lui a non seulement servi de faciliter la découverte de sa personne, il a aussi permis de chasser des pensées négatives, avoue-t-iel.

Car selon de récentes statistiques, plus de 70 % de jeunes transgenres ont songé au suicide.

Cette statistique diminue de moitié quand il y a quelqu’un qui les accompagne , poursuit Pascale Joëlle Fortin-Daigle.

Une minorité comme une autre

Au pays, selon des statistiques de 2022, un jeune âgé de 15 ans et plus sur près de 300 s’identifie comme transgenre ou non binaire.

Le drapeau arc-en-ciel et le drapeau transgenre Photo : CBC / Maggie MacPherson

Pour la propriétaire et la consultante principale de Hello Gender, la visibilité transgenre doit être acceptée au même titre que n’importe quelle minorité.

Née dans un corps de femme, Pascale Joëlle s’est graduellement réapproprié de son corps. En 2022, iel a subi une mastectomie pour faire enlever ses seins.

« Aujourd’hui, je vis pleinement mon identité. Je suis la personne que je suis censée être et personne ne va m’enlever ça. » — Une citation de Pascale Joëlle Fortin-Daigle

Encore du travail à faire

Le 31 mars était la Journée internationale de la visibilité transgenre, mais la propriétaire et consultante de Hello Gender de Moncton souhaiterait que ce le soit aussi pour les 364 autres jours de l’année.

Car la victoire est loin d’être acquise, malgré l’acceptation sociale. Il arrive encore des jours où la visibilité transgenre dérange. Spécialement chez nos voisins du Sud, remarque-t-iel, quand elle voit plusieurs États adopter des lois répressives.

Ça prend des journées pour rappeler à la société que l’on existe, que notre existence est valide, que nous avons des droits comme êtres humains tout comme le reste du monde. Mais on doit travailler toute l’année contre la haine et l’incompréhension , fait-iel remarquer.

Avec des informations de L’Heure de pointe Acadie