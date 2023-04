Élections Ontario propose de faire interdire les sondages d’opinion la veille du scrutin

Organiser les élections un jour où les écoles ne sont pas ouvertes, par exemple un week-end ou un jour férié.

La loi ontarienne sur les élections à date fixe fixe le jour du scrutin au premier jeudi de juin. Élections Ontario affirme que les écoles sont des sites essentiels pour les bureaux de vote et qu'il est plus compliqué de les utiliser lorsque les élèves sont en classe. Ce changement "permettrait également d'inciter les jeunes à travailler et à participer aux élections", indique le rapport.