Séries LHJMQ : gain des Mooseheads, revers des Eagles, des Sea Dogs et des Wildcats

Eagles 3 -- Mooseheads 4 (Prol.) (Les Mooseheads mènent 2-0)

Evan Boucher a joué les héros en prolongation et les Mooseheads de Halifax sont venus de l'arrière pour gagner 4-3 contre les Eagles du Cap-Breton.

À 9:19 de la prolongation, Boucher a récupéré une rondelle libre près du filet et il a décoché un tir des poignets qui est passé à la gauche du gardien Nicolas Ruccia.

Les Mooseheads tiraient de l'arrière 3-0 après un tour du chapeau naturel d'Ivan Ivan, mais ils ont fait preuve de résilience pour forcer la tenue d'une période supplémentaire.

Brody Fournier, au deuxième vingt, et Josh Lawrence, au troisième engagement, ont réduit l'écart, mais c'est Alexandre Doucet, alors qu'il ne restait que 70 secondes à écouler, qui a inscrit le but le plus important des Mooseheads avant celui de Boucher.

Islanders 1 -- Remparts 3 (Les Remparts mènent 2-0)

Les Remparts de Québec ont ouvert les valves à mi-chemin en troisième période et ils ont défait les Islanders de Charlottetown 3-1.

Le gardien des Islanders Jakob Robillard a gardé le fort pendant près de 50 minutes, mais à force de se faire bombarder, il a cédé trois fois en trois minutes et 25 secondes.

James Malatesta a ouvert le pointage à 9:02 et Zachary Bolduc a doublé l'avance des Remparts un peu plus de deux minutes plus tard. Daniel Agostino a fourni le but d'assurance à son équipe seulement 73 secondes plus tard.

William Rousseau a stoppé 21 tirs et il a perdu son jeu blanc quand Michael Horth l'a déjoué alors qu'il restait moins de trois minutes à écouler au match.

Sea Dogs 0 -- Olympiques 9 (Les Olympiques mènent 2-0)

L'espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a sonné la charge avec une récolte d'un but et cinq aides et les Olympiques de Gatineau ont lessivé les Sea Dogs de Saint-Jean 9-0.

Kidney n'a pas été le seul joueur des Olympiques à profiter de ce massacre pour engraisser sa fiche. Cinq autres joueurs ont obtenu au moins deux points. Alexis Gendron a enregistré un tour du chapeau tandis que Zachary Dean et Olivier Nadeau ont tous deux amassé un but et deux mentions d'assistance.

Les hommes de Louis Robitaille ont marqué trois buts lors de chacune des trois périodes de jeu et ils ont dominé leurs adversaires 36-25 au chapitre des tirs.

Drakkar 4 -- Wildcats 3 (Prol.) (La série est égale 1-1)

Charles-Antoine Lavallée a mis fin au débat en deuxième prolongation et le Drakkar de Baie-Comeau l'a emporté 4-3 face aux Wildcats de Moncton.

Moins de deux minutes après le début de la deuxième prolongation, Lavallée a sauté sur une rondelle libre et il a déjoué Jacob Steinman, qui n'a pas pu effectuer son déplacement à temps.

Les Wildcats menaient 3-0 en deuxième période et semblaient en contrôle lorsque le Drakkar s'est mis en marche. Félix Gagnon, Justin Poirier et Anthony Lavoie ont poussé le match en prolongation.

Autres séries

Dans les autres matchs des séries, le Phoenix de Sherbrooke a explosé offensivement au deuxième vingt et il a triomphé 6-3 aux dépens de l'Armada de Blainville-Boisbriand, samedi soir. Sherbrooke mène la série 2-0.

Cinq joueurs différents ont enfilé l'aiguille pour l'Océanic de Rimouski, qui a eu raison des Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 5-2. Rimouski est en avant 2-0 dans la série.

Luke Woodworth a inscrit deux buts et les Voltigeurs de Drummondville se sont ressaisis pour vaincre les Tigres de Victoriaville 3-1. La série est égale 1-1.

Lou-Félix Denis a marqué un autre but important et les Cataractes de Shawinigan ont défait les Huskies de Rouyn-Noranda 3-2. Là aussi, la série est égale 1-1.

Les séries reprennent mardi au Cap-Breton, à Charlottetown, à Saint-Jean et à Moncton pour les équipes des Maritimes.