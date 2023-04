Teresa Miller a acheté pour sa fille un œuf Kinder Surprise alors qu’elle faisait son épicerie en février dernier. Après que sa fille a mangé l'œuf en chocolat et ouvert la petite capsule contenant le jouet, Teresa Miller dit avoir été choquée.

« C’est simplement irrespectueux et non nécessaire. Je ne pense pas que ce soit approprié, de près ou de loin, pour un enfant. » — Une citation de Teresa Miller, mère

Je ne pense pas non plus que ce soit un jouet qui doit être fabriqué , s'indigne Teresa Miller.

Vêtue d'une parka orange, la figurine est assise dans un igloo prêt à être lancé vers ce qui semble être une cible de curling. Teresa Miller n’est pas autochtone, mais elle confie saisir l'occasion comme une opportunité éducative.

On a tout de suite eu une conversation sur pourquoi c’est inapproprié. On ne se sert pas de la culture des gens pour en faire des jouets. Je pense que c’est important que plus de non-Autochtones se battent pour des choses qui se sont passées, et cela ne devrait pas toujours être sur leurs épaules que de se défendre , déclare-t-elle.

Ferrero Rocher n’a pas répondu quant à savoir si des Inuit avaient été consultés dans le développement de ce produit. Photo : (CBC News) / Kirthana Sasitharan

L’entreprise n’est pas prête à retirer le produit

Teresa Miller dit avoir contacté Ferrero Rocher, l’entreprise qui fabrique les œufs. Elle n’a toutefois pas été satisfaite de la réponse.

Ils ont répondu que le jouet n’était pas censé représenter une culture en particulier, sauf qu’il n’y a qu’une seule culture à ma connaissance qui fait des igloos. C’est une fin de non-recevoir , estime la Torontoise.

CBC a également contacté l’entreprise. Un porte-parole a indiqué être désolé que ce jouet a pu offenser. Il fait partie d’une large collection de jouets disponibles à travers du globe, et il n’a pas pour objectif de représenter une culture particulière .

Le communiqué précise toutefois que les remarques seront prises en compte pour le développement de futurs jouets.

En revanche, l’entreprise n’a pas confirmé si elle retirerait des tablettes les œufs avec ce jouet.

Un jouet qui rate sa cible

Muckpaloo Ipeelie est la présidente-directrice générale de Urban Inuit Identity Project. Elle dit avoir été elle aussi offensée lorsqu’elle a entendu l'existence de cette babiole.

Nous sommes des personnes qui vivent et respirent. Nous sommes impliqués dans le monde moderne et nous ne vivons pas dans des igloos. Parfois, les gens peuvent rester coincés dans cette imagerie et commencent à penser que les Inuit vivent comme à l’époque préhistorique , regrette-t-elle.

Le Urban Inuit Identity Project est une organisation qui vise à éduquer différents secteurs, comme les services de santé ou sociaux, au sujet de la culture des Inuit afin de militer pour des services plus sécuritaires culturellement.

Muckpaloo Ipeelie n’est pas satisfaite non plus de la réponse de Ferrero Rocher.

« C’est absolument un jouet inuk. Il y a un Inuk et un igloo. Il n’y a aucun doute en la matière. C’est absolument clair qu'aucun Inuk n’a été consulté dans le développement de ce jouet. » — Une citation de Muckpaloo Ipeelie, PDG de Urban Inuit Identity Projec t

Interrogée à ce sujet, l’entreprise n’a pas répondu quant à savoir si des Inuit avaient été consultés dans le développement de ce produit.

Muckpaloo Ipeelie estime que l’entreprise avait là une opportunité d'éduquer les enfants sur les Inuit du Canada.

De son côté, Teresa Miller dit ne pas être sûre de racheter des œufs Kinder Surprise. Elle estime que des consultations sont nécessaires.

